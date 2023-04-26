Калифорнийский университет в Беркли лидирует в рейтинге программ для выпускников среди университетов США.

“Калифорнийский университет в Беркли снова возглавил многие категории в последнем раунде рейтинга программ для выпускников, опубликованном изданием US News & World Report,” – сообщает университет на своем сайте.

В общей сложности около 60 программ для выпускников Беркли вошли в десятку лучших в списке US News за этот год, в котором анализировались программы в области бизнеса, образования, инженерии, общественного здравоохранения, связей с общественностью и некоторые научные программы.

US News собрал данные для рейтинга 2024 года из опросов 2214 программ и из запросов о репутации, отправленных примерно 6300 ученым и 12 690 специалистам. Опросы проводились осенью 2022 и в начале 2023 года.

По данным US News, программы Калифорнийского университета в Беркли для выпускников, занявшие первое место в стране в этом году включали:

Part-time MBA

Chemistry

Computer science

Public policy areas in policy analysis and social policy

Civil and environmental engineering

Chemistry, including inorganic, physical and theoretical programs

А программы по математике, наукам о Земле, электротехнике, химическому машиностроению, физике, искусственному интеллекту, геохимии, космологии и предпринимательству вошли в пятерку лучших в стране.