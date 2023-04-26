Почему в США растет смертность детей и подростков?

Два недавних отчета Pew research указывают на тревожную тенденцию: за последние несколько лет дети и подростки умирают в США все более высокими темпами, и COVID не имеет к этому никакого отношения.

В период с 2019 по 2021 год детская смертность от всех причин выросла на 10,7% в один год и на 8,3% в следующем году, что является самым большим ростом за последние десятилетия. Среди основных причин: самоубийства, убийства, передозировки наркотиков и автомобильные аварии.

Оружие играет важную роль в риске смерти молодых людей. Смертность от огнестрельного оружия среди детей в США выросла на 50% за два года, и на данный момент в этом году произошло 42 случая стрельбы на школьной территории, в результате которых 17 человек погибли и 32 получили ранения. Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни пошла на убыль.

Согласно последним данным, наркотики являются третьей по значимости причиной смерти среди детей и подростков.

На еженедельном брифинге EMS 21 апреля приглашенные спикеры представили последние исследования и обсудили основные причины этого роста, а также потенциальные меры политики, которые могут помочь решить эту проблему.

“Проще говоря, это в основном означает, что вероятность того, что молодые люди достигнут 20-летнего возраста, в настоящее время снижается,” — сказал Стивен Х. Вульф, профессор семейной медицины и здоровья населения в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии. “Сейчас мы теряем наше самое дорогое население.”

Вульф является автором нового исследования, опубликованного в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), которое показывает, что помимо огнестрельного оружия, смертность среди подростков от отравления наркотиками выросла на 94% в 2020 году. В 2021 году 77% всех случаев смерти подростков от передозировки фентанилом.

Вульф подчеркнул, что уровень смертности среди младенцев, детей и подростков в большинстве промышленно развитых стран снижается уже много лет. Но в США педиатрические успехи в лечении детской лейкемии и лечении врожденных дефектов были сведены на нет смертями от огнестрельного оружия и наркотиков.

“Эти данные были настолько поразительны для нас и, очевидно, являются тенденцией,” — сказала Ким Паркер, директор отдела социальных и демографических тенденций исследовательского центра Pew Research Center.

Прошлой осенью Pew провел общенациональный опрос, посвященный некоторым наиболее насущным проблемам, которые в настоящее время затрагивают родителей и детей. Психическое здоровье возглавляет список. Pew спросил у большой выборки родителей, разделенных по расовым и этническим группам, насколько они беспокоятся о том, что в их детей стреляют.

“Место и обстановка действительно имеют значение, — сказала Ким Паркер. — Выяснилось, что родители, проживающие в городских районах, значительно чаще выражали беспокойство по поводу того, что их дети или ребенокбможет быть застрелен, чем родители, проживающие в сельской местности или пригородах.

Правительственные данные показывают общее увеличение числа смертей от огнестрельного оружия на 23%, но этот показатель вдвое выше среди молодых американцев. По ее словам, в 2021 году для этой возрастной группы 60% смертей от огнестрельного оружия в США были убийствами, а 32% — самоубийствами”.

По словам Ким Паркер, убийство является ведущим видом смерти от огнестрельного оружия среди детей, независимо от возраста ребенка. Большинство смертей от огнестрельного оружия с участием чернокожих детей в 2021 году были убийствами, тогда как большинство смертей от огнестрельного оружия с участием азиатских и белых детей были самоубийствами.

Массовые убийства продолжают попадать в заголовки новостей примерно раз в неделю в США, в том числе недавняя стрельба в частной начальной школе в Нэшвилле, штат Теннесси, где законодатели штата исключили двух чернокожих законодателей после того, как они присоединились к протестам, призывающим к ужесточению контроля над оружием. Позже оба депутата были восстановлены в должности. Но этот инцидент высветил трудности, с которыми сталкиваются сторонники контроля над оружием при изменении нестрогих законов о владении оружием.

Тем не менее, как говорит Стивен Х. Вульф, стрельба в школах не является причиной наибольшей доли смертей среди молодежи, которые происходят изо дня в день.

“Подход США к оружию и Второй поправке связан с нашей историей превосходства белых и расизма,” – заявила Келли Сэмпсон, старшего советника и директора по вопросам расовой справедливости некоммерческой организации Brady United Against Gun Violence.

“Существует взаимосвязь между огромным количеством людей, которые чувствуют необходимость вооружиться, и тем, как мы характеризуем угрозы и безопасность, что лежит в основе всей культуры обращения с оружием в обществе,” — отметила она, добавив, что самооборона расово закодирована в американской культуре.

Национальная федерация стрелкового спорта сообщила, что продажи оружия росли в течение многих лет, и что в 2020 году 40% розничных продаж оружия приходилось на покупателей, приобретающих оружие впервые. По данным ФБР, в 2020 году было проведено 39 миллионов проверок биографических данных по сравнению с примерно 28 миллионами в 2019 году.

Беспрецедентный рост числа смертей от огнестрельного оружия среди молодых американцев совпал с годом продаж оружия в 2020 году.

“По крайней мере, 20-летние исследования показывают, что наличие оружия в доме увеличивает риск смерти от оружия,” — утверждает Вульф.

“Что отличает США, так это отсутствие регулирования и легкость, с которой тот, кто переживает кризис психического здоровья, может быть расистом или просто злым, может получить доступ к огнестрельному оружию и убивать людей,” – подчеркнула Келли Сэмпсон подчеркнула.

По данным Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), небольшая часть торговцев оружием продает около 90% оружия, которое так или иначе связано с преступностью.

По словам Келли Сэмпсон, борьба с проблемными дилерами будет иметь большое значение для предотвращения использования оружия в преступных целях.

На веб-сайте United Against Gun Violence есть карта, на которой показаны проверки дилеров ATF в каждом штате. The Brady organization работает с властями штата и федеральными властями, чтобы провести проверку этих конкретных торговцев оружием и производителей.

“Слишком много наших детей умирают раньше, чем нужно,” — сказала Майра Альварес, президент организации Children’s Partnership, которая работает над улучшением здоровья детей и справедливостью в Калифорнии.

“Наши дети зависят от взрослых в своей жизни, чтобы заботиться о них, и наши выборные должностные лица, все мы, несем моральный долг заботиться о наших детях,” — убеждена она.

Майра Альварес говорит, что проведение адекватной реформы по оружию снизит смертность от огнестрельного оружия среди молодежи. По ее словам, не менее важно упростить регистрацию в программах общественных пособий, чтобы семьи могли получить доступ к здравоохранению, еде, жилью и другим видам поддержки, в которых они нуждаются.

“Все эти вопросы взаимосвязаны и связаны с борьбой с бедностью, а также с тем, что сегодня делает бедность, чтобы внести свой вклад в эти цифры,” — пояснила она.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com