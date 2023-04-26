Почему в США растет смертность детей и подростков?

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Два недавних отчета Pew research указывают на тревожную тенденцию: за последние несколько лет дети и подростки умирают в США все более высокими темпами, и COVID не имеет к этому никакого отношения. 

В период с 2019 по 2021 год детская смертность от всех причин выросла на 10,7% в один год и на 8,3% в следующем году, что является самым большим ростом за последние десятилетия. Среди основных причин: самоубийства, убийства, передозировки наркотиков и автомобильные аварии.

Оружие играет важную роль в риске смерти молодых людей. Смертность от огнестрельного оружия среди детей в США выросла на 50% за два года, и на данный момент в этом году произошло 42 случая стрельбы на школьной территории, в результате которых 17 человек погибли и 32 получили ранения. Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни пошла на убыль.

Согласно последним данным, наркотики являются третьей по значимости причиной смерти среди детей и подростков.

На еженедельном брифинге EMS 21 апреля приглашенные спикеры представили последние исследования и обсудили основные причины этого роста, а также потенциальные меры политики, которые могут помочь решить эту проблему.

“Проще говоря, это в основном означает, что вероятность того, что молодые люди достигнут 20-летнего возраста, в настоящее время снижается,” — сказал Стивен Х. Вульф, профессор семейной медицины и здоровья населения в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии. “Сейчас мы теряем наше самое дорогое население.”

Вульф является автором нового исследования, опубликованного в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), которое показывает, что помимо огнестрельного оружия, смертность среди подростков от отравления наркотиками выросла на 94% в 2020 году. В 2021 году 77% всех случаев смерти подростков от передозировки фентанилом.

Вульф подчеркнул, что уровень смертности среди младенцев, детей и подростков в большинстве промышленно развитых стран снижается уже много лет. Но в США педиатрические успехи в лечении детской лейкемии и лечении врожденных дефектов были сведены на нет смертями от огнестрельного оружия и наркотиков.

“Эти данные были настолько поразительны для нас и, очевидно, являются тенденцией,” — сказала Ким Паркер, директор отдела социальных и демографических тенденций исследовательского центра Pew Research Center. 

Прошлой осенью Pew провел общенациональный опрос, посвященный некоторым наиболее насущным проблемам, которые в настоящее время затрагивают родителей и детей. Психическое здоровье возглавляет список. Pew спросил у большой выборки родителей, разделенных по расовым и этническим группам, насколько они беспокоятся о том, что в их детей стреляют.

“Место и обстановка действительно имеют значение, — сказала Ким Паркер. — Выяснилось, что родители, проживающие в городских районах, значительно чаще выражали беспокойство по поводу того, что их дети или ребенокбможет быть застрелен, чем родители, проживающие в сельской местности или пригородах.

Правительственные данные показывают общее увеличение числа смертей от огнестрельного оружия на 23%, но этот показатель вдвое выше среди молодых американцев. По ее словам, в 2021 году для этой возрастной группы 60% смертей от огнестрельного оружия в США были убийствами, а 32% — самоубийствами”.

По словам Ким Паркер, убийство является ведущим видом смерти от огнестрельного оружия среди детей, независимо от возраста ребенка. Большинство смертей от огнестрельного оружия с участием чернокожих детей в 2021 году были убийствами, тогда как большинство смертей от огнестрельного оружия с участием азиатских и белых детей были самоубийствами.

Массовые убийства продолжают попадать в заголовки новостей примерно раз в неделю в США, в том числе недавняя стрельба в частной начальной школе в Нэшвилле, штат Теннесси, где законодатели штата исключили двух чернокожих законодателей после того, как они присоединились к протестам, призывающим к ужесточению контроля над оружием. Позже оба депутата были восстановлены в должности. Но этот инцидент высветил трудности, с которыми сталкиваются сторонники контроля над оружием при изменении нестрогих законов о владении оружием.

Тем не менее, как говорит Стивен Х. Вульф, стрельба в школах не является причиной наибольшей доли смертей среди молодежи, которые происходят изо дня в день.

“Подход США к оружию и Второй поправке связан с нашей историей превосходства белых и расизма,” – заявила Келли Сэмпсон, старшего советника и директора по вопросам расовой справедливости некоммерческой организации Brady United Against Gun Violence.

Quiet Haven Memorial Park

Волна самоубийств среди иммигрантов Сакраменто

“Существует взаимосвязь между огромным количеством людей, которые чувствуют необходимость вооружиться, и тем, как мы характеризуем угрозы и безопасность, что лежит в основе всей культуры обращения с оружием в обществе,” — отметила она, добавив, что самооборона расово закодирована в американской культуре.

Национальная федерация стрелкового спорта сообщила, что продажи оружия росли в течение многих лет, и что в 2020 году 40% розничных продаж оружия приходилось на покупателей, приобретающих оружие впервые. По данным ФБР, в 2020 году было проведено 39 миллионов проверок биографических данных по сравнению с примерно 28 миллионами в 2019 году.

Беспрецедентный рост числа смертей от огнестрельного оружия среди молодых американцев совпал с годом продаж оружия в 2020 году.

“По крайней мере, 20-летние исследования показывают, что наличие оружия в доме увеличивает риск смерти от оружия,” — утверждает Вульф.

“Что отличает США, так это отсутствие регулирования и легкость, с которой тот, кто переживает кризис психического здоровья, может быть расистом или просто злым, может получить доступ к огнестрельному оружию и убивать людей,” – подчеркнула Келли Сэмпсон подчеркнула.

По данным Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), небольшая часть торговцев оружием продает около 90% оружия, которое так или иначе связано с преступностью.

По словам Келли Сэмпсон, борьба с проблемными дилерами будет иметь большое значение для предотвращения использования оружия в преступных целях.

На веб-сайте United Against Gun Violence есть карта, на которой показаны проверки дилеров ATF в каждом штате. The Brady organization работает с властями штата и федеральными властями, чтобы провести проверку этих конкретных торговцев оружием и производителей.

“Слишком много наших детей умирают раньше, чем нужно,” — сказала Майра Альварес, президент организации Children’s Partnership, которая работает над улучшением здоровья детей и справедливостью в Калифорнии.

“Наши дети зависят от взрослых в своей жизни, чтобы заботиться о них, и наши выборные должностные лица, все мы, несем моральный долг заботиться о наших детях,” — убеждена она.

Майра Альварес говорит, что проведение адекватной реформы по оружию снизит смертность от огнестрельного оружия среди молодежи. По ее словам, не менее важно упростить регистрацию в программах общественных пособий, чтобы семьи могли получить доступ к здравоохранению, еде, жилью и другим видам поддержки, в которых они нуждаются.

“Все эти вопросы взаимосвязаны и связаны с борьбой с бедностью, а также с тем, что сегодня делает бедность, чтобы внести свой вклад в эти цифры,” — пояснила она.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com

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