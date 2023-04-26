На днях в Калифорнии можно было видеть северное сияние

В минувшие выходные жители и гости Маммот Лейкс могли наблюдать редкое в Калифорнии явление – северное сияние. На распространившихся в сети фотографиях видно, как темное ночное небо заиграло фиолетовыми и синими красками с вкраплениями световых полос.

Северное сияние было возможно увидеть в Золотом штате в связи с сильной геомагнитной бурей, которая оказалась настолько мощной, что редким явлением можно было любоваться “вплоть до Алабамы и северной Калифорнии”, – заявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

По его данным, это последняя серия северных сияний, которые были видны на севере США в этом году. Произошло это благодаря тому, что Солнце меняет свои магнитные полюса, и это происходит в течение 11 лет. По словам исследователей, мы находимся в середине этого перехода.