Большая ложь в газете «Правда»

На протяжении двух лет Большая Ложь Трампа оставалась в большей степени безнаказанной. С одной стороны, 1020 человек были арестованы, 533 признали себя виновными и 82 были признаны виновными в суде. С другой стороны, главные организаторы и пособники всё ещё ждут официальных обвинений.

Однако в начале месяца Трампу было предъявлено первое криминальное обвинение, не связанное с выборами 2020 года, но символически открывающее дорогу всем остальным прокурорам. А на прошлой неделе Fox News был вынужден выплатить рекордную компенсацию компании Dominion. Вчера хозяин Фокса Руперт Мёрдок уволил главного трампистского демагога Такера Карлсона.

МЕДАЛЬ ПРОПАГАНДЫ

Когда Трамп проиграл на выборах 2020 года, страна разделилась на лагерь правды и лагерь лжи. Фокс Ньюс была не единственной лживой организацией, но её рупор был намного толще и длиннее.

Проблемы Фокса начались с того, что их собственные профессионалы – статисты и аналитики – первые объявили о том, что Трамп проиграл Аризону, а вместе с ней и второй срок. Но у пропаганды есть и спрос, и предложение, как две стороны одной медали. Объективная правда никак не устраивала зрителей Фокса. Они хотели быть обманутыми. Нет, они требовали быть обманутыми и угрожали уйти на другие ещё более лживые каналы (OANN и Newsmax).

Фокс сам загнал себя в пятый угол. Если бизнес построен на лжи, если он привлекает соответствующих клиентов, то он вынужден продолжать лгать по нарастающей. Чтобы компенсировать за Аризону и не потерять зрителей, Фокс предоставил свой канал всем апостолам Большой Лжи Трампа, не стесняясь самых сумасшедших теорий заговора.

Ну а дальше, как в анекдоте про одно венерическое заболевание. Носите на здоровье!

КЛЕВЕТА И ЕЁ СВОБОДА

Трамписты любят прятаться за свободой слова. Это буквально означает, что они имеют право врать, и им за это «ничего не будет». И Фокс Ньюс сам поверил в собственную демагогию, протестировав «неограниченную» свободу лжи на двух бизнесах, поставляющих машины для голосования. В версии Фокса машины Dominion и Smartmatic специально забирали голоса у Трампа и начисляли их Байдену.

Поскольку свобода слова действительно позволяла Фоксу врать практически о чём угодно, с точки зрения закона жертвой клеветы были не десятки миллионов американцев и не американская демократия, а частные компании. И именно эти компании могут требовать компенсацию за клевету и нанесённый ущерб.

Dominion и Smartmatic подали в суд. Во время предварительного рассмотрения иска Dominion всплыло более чем достаточно доказательств, что ведущие (и продюсеры) Фокса не просто врали, а прекрасно понимали, что они врут.

Например, 18 ноября Такер Карлсон написал в текстовом сообщении: «Кстати, Сидни Пауэлл [адвокат Трампа, оспаривающая результаты выборов] лжёт. Я поймал её [на лжи]. Это сумасшествие.” А 4 января он написал: «Я ненавижу его [Трампа] со страстью. Мы делаем вид, что у нас есть, чем хвастаться, потому что сложно переваривать признание того, какая он катастрофа. Но серьезно. На самом деле у Трампа нет никаких плюсов».

Это не мешало Карлсону и другим ведущим приглашать сторонников Трампа в прямой эфир и рассказывать сумасшедшие теории об «украденных выборах».

ЦЕНА И СТОИМОСТЬ

Компания Dominion невольно превратилась в защитницу демократии и правды. И многие рассчитывали на то, что Dominion пойдёт до конца, что ведущие, продюсеры и менеджмент, в том числе Мёрдок и Карлсон будут вынуждены давать показания в суде и признаваться во всём под присягой.

Однако адвокаты и хозяева Dominion посчитали, что лучше синица в руках (чем утка под кроватью). Несмотря на то, что у Dominion была очень сильная рука, нет никаких гарантий, что присяжные пришли бы к единогласному вердикту.

Более того, адвокаты Фокса заранее готовились апеллировать. Дело могло дойти до Верховного Суда с неизвестными последствиями. Если судебная система признает, что клевета не защищена свободой слова, это может иметь последствия для правдивых СМИ, которых затаскают по судам за любой критический репортаж.

И вот на прошлой неделе мы узнали, сколько на самом деле стоит ложь. Dominion засудил Фокс на $1,6 миллиардов. Суд должен был начаться неделю назад, но Фоксу удалось решить за день до суда, сторговавшись на «пол цены» – $787 миллионов.

И это не абстрактные цифры. Частные инвесторы купили контрольный пакет акций Dominion в 2018 году всего за $80 миллионов. А в прошлом квартале Фокс показал прибыль на $437 миллионов до вычета налогов ($313 миллионов чистыми). Конечно, это не поставило Фокс на колени, но «карманными расходами» это не назовёшь.

Но это не конец. Smartmatic судит Фокс на $2,7 миллиарда и сможет использовать все доказательства, добытые иском от Dominion. Большая Ложь оказалась очень дорогим удовольствием.

КРЫША БЕЗ КАРЛСОНА

Но ещё более приятный сюрприз произошёл вчера. Фокс внезапно объявил об увольнении Карлсона. Вечерняя передача Карлсона собирала ежедневно несколько миллионов зрителей и регулярно занимала первое место на кабельном телевидении. А его лживые антиамериканские, антиукраинские и пропутинские нарративы регулярно использовались кремлёвскими СМИ в пропагандистских целях.

Увольнение оказалось сюрпризом и для самого Карлсона. В своей последней, как выяснилось, передаче в пятницу он обещал снова встретиться со своими зрителями в понедельник. Как говорится, мелочь, а приятно.

Решение уволить Карлсона пытаются привязать к иску компании Dominion, но это не совсем так. Во-первых, на сегодняшний день нет доказательств, что это было одним из условий в переговорах между Dominion и Фоксом. Во-вторых, Dominion оклеветал не только Карлсон, но и другие медийные персонажи Фокса, которых (пока что) не уволили.

Скорее всего, увольнение было связано с несколькими факторами, в том числе с текстовыми сообщениями Карлсона, в которых он негативно отзывается о менеджменте. Кроме этого, бывший продюсер Карлсона Абби Гроссберг засудила Фокс за ряд нарушений, в том числе оскорбления сексуального характера.

Акции Фокса упали на 5%, когда стало известно об увольнении Карлсона. Поэтому возникает вопрос, кто кому больше был нужен: Фоксу Карлсон или Карлсону Фокс?

Карлсон может найти работу на ещё более экстремистских каналах, например, OANN или Newsmax. Но эти каналы не входят во все стандартные пакеты на кабельном телевидении. И какие усилия приложат лояльные зрители Карлсона, чтобы продолжать его смотреть? Предыдущие увольнения говорят о том, что минимальные. Когда Фокс уволил Глена Бека или Билла О’Райли, они не исчезли, не совсем, но они уже никогда не собирали миллионные аудитории.

А Фокс может элементарно найти другого обманщика на вечерний эфир. Да, не такого хитрого, не такого эффективного, но они всё равно будут продвигать антидемократическую идеологию трампизма.

Для сторонников Украины это очень хорошие новости. Вряд ли кто-то сможет сравниться с пропутинской позицией Карлсона. А некоторые ведущие «старой закалки» могут вообще быть на стороне Украины.

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ

Когда Дорогого Лидера (или в данном случае Дорогую Редакцию) обвиняют в преступлениях, трамписты требуют показать им решение суда. Когда суд признаёт что-то Дорогое виновным (или что-то Дорогое само выплачивает неслыханную компенсацию), то вдруг выясняется, что этот не тот суд, не тот прокурор, не то преступление, не та вина, неправильные левацкие пчёлы, которые делают неправильный коммунистический мёд!

Дорогие трамписты, специально для вас передаю по буквам: ведущие Фокс вам врали, знали, что они вам врут, и обсуждали это враньё между собой. Вы одновременно клиент и жертва пропаганды. И если результатов судебных процессов и публикации текстовых сообщений для вас всё равно недостаточно, то никакие суды и аргументы здесь не помогут.

Для всех остальных: правда требует колоссальных усилий и времени, но в конце концов она побеждает. И мы вместе с ней.

Дмитрий Абрамсон