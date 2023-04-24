Fox News расходится с Такером Карлсоном

Самый известный ведущий Fox News покидает компанию. Заявление сети последовало анонсу о выплате рекордных отступных в размере $787 млн по делу о деффамации.

Fox News объявила в понедельник, что Такер Карлсон покидает сеть, его последним рабочим днем была пятница, когда вышло финальное шоу звезды прайм-тайма. Fox будет менять ведущих прайм-тайма, пока сеть не определится с постоянной заменой.

Уход ведущего произошел вскоре после урегулирования иска о клевете Dominion Voting Systems к Fox, в котором также фигурирует Карсон в иске Dominion Voting System. Также он является ответчиком по иску от своего бывшего старшего продюсера Эбби Гроссберг, которая подала два отдельных иска.

В одном из них Гроссберг обвинила Карлсона и Fox в сексизме и домогательствах, заявив, что рабочее место его шоу изобилует примерами женоненавистничества.

Кроме этого, шоу Карсона неоднократно критиковалось лидерами гражданских прав за распространение расистской, антисемитской и антииммигрантской идеологии.