Телеканал Fox заплатит рекордные отступные в размере $787,5 млн по делу о деффамации

Двухлетний судебный процесс между Dominion Voting System и Fox закончился соглашением сторон.

Во вторник в Уилмингтоне, штат Делавэр, состоялось рассмотрение иска о клевете на сумму 1,6 миллиарда долларов, поданный фирмой-производителем машин для голосования Dominion Voting Systems, против медиакорпорации Fox Corp. и ее кабельных телеканалов Fox News и Fox Business.

В своем иске Dominion Voting Systems утверждала, что Fox опорочила ее, опубликовав необоснованные обвинения в том, что Dominion сфальсифицировала выборы против Трампа, а ее программное обеспечение манипулировало подсчетом голосов, потребовав возмещения ущерба в размере 1,6 миллиарда долларов.

В итоге, после двухлетнего разбирательства стороны пришли к мировому соглашению – адвокаты Dominion сообщили журналистам, что Fox заплатит 787,5 млн долларов по этому делу. В свою очередь, Fox News заявила, что «рада» урегулировать спор с Dominion.

Генеральный директор Dominion Джон Поулос назвал соглашение “историческим”:

“Fox признался во лжи о Dominion, которая нанесла огромный ущерб моей компании, нашим сотрудникам и нашим клиентам. Ничто и никогда не сможет компенсировать это, — сказал он.

Как сообщается, Fox ожидает еще один масштабный иск со стороны другой системы голосования – Smartmatic, учредители которой также утверждают, что журналисты Fox нанесли им непомерный ущерб своими публичными заявлениями о результатах выборов 2020. г. Smartmatic требует от Fox рекордные $2.7 млрд.