Джо Байден будет баллотироваться на второй срок

Об этом действующий президент сообщил во вторник в опубликованном видеоролике на YouTube.

По словам национального лидера, в случае своего перевыбора он будет продолжать бороться за демократические завоевания и свободы.

“Свобода. Личная свобода имеет основополагающее значение для того, кем являются американцы. Нет ничего важнее. Ничего более священного», — сказал Байден в видеоролике, изображающем республиканских экстремистов, пытающихся ограничить доступ к абортам, урезать социальное обеспечение, ограничить право голоса и запретить книги, с которыми они не согласны. «По всей стране экстремисты MAGA выстраиваются в очередь, чтобы лишить нас этих фундаментальные свободы».

Как отмечают политические эксперты, в случае противостояния с Дональдом Трампом, может повториться ситуация прошлых президентских выборов.

Впрочем, как свидетельствуют результаты свежих опросов, идея выбора между Трампом и Байденом не особо привлекает американское население.