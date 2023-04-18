СМИ: экс-военнослужащая США ведет пророссийский канал Donbass Devushka

Активисты по борьбе с российской пропагандой и газета The Wall Street Journal выяснили, что одним из администраторов популярного пророссийского Telegram-канала является бывшая военнослужащая ВМС США Сара Билс. Там были распространены секретные документы американской разведки.

Что известно про канал Donbass Devushka

В описании канала, на который сейчас подписаны больше 70 тысяч человек, говорится: «Ведение информационной войны в русском стиле». The Wall Street Journal называет его одним из крупнейших англоязычных аккаунтов в соцсетях, продвигающих пророссийские взгляды. Аккаунты с таким же названием есть на YouTube, в Twitter, Spotify и других платформах. У бренда есть свой мерч, доходы с продажи которого он обещает направлять на «освобождение Донбасса».

Кто такая Сара Билс

37-летняя Сара Билс была специалистом по авиационной электронике в ВМС США. В ноябре 2022 года она ушла в отставку по медицинским причинам: Билс рассказала WSJ, что страдала от посттравматического стрессового расстройства. Перед увольнением ее понизили в должности, но причины этого не раскрываются.



В интервью WSJ женщина подтвердила, что она – администратор Donbass Devushka. По ее словам, она лишь одна из 15 человек по всему миру, которые поддерживают работу ресурса. Билс отказалась называть имена остальных участников проекта. Она отметила, что давно интересуется темой Восточной Европы и «не ненавидит Украину или украинцев».



Билс, которая проживает в штате Вашингтон, утверждает, что родилась в Луганске. В выходные специалисты интернет­-сообщества по противодействию российской пропаганде NAFO установили, что на самом деле она родом из штата Нью-Джерси. В интервью WSJ администратор Donbass Devushka продолжала настаивать на своей версии, но не смогла привести доказательств.

Что известно о публикации секретных документов Пентагона на канале

5 апреля, по информации WSJ, на канале были размещены четыре секретных документа со словами: «Несколько интересных предполагаемых разведданных… Подлинность не подтверждена, но выглядит как информация, хорошо обличающая НАТО». Несмотря на то, что подозреваемый в утечке Джек Тейшейра размещал данные Пентагона и ЦРУ на платформе для любителей видеоигр Discord на протяжении нескольких месяцев, внимание общественности они привлекли именно после публикации в Donbass Devushka. Некоторые утекшие документы, по информации газеты, отредактированы – в них было завышено число жертв среди украинцев и, наоборот, занижены российские потери, но канал в последующих постах настаивал, что он не фальсифицирует данные. В интервью WSJ Билс заявила, что посты с секретной информацией разместила не она, а другой администратор, а она удалила их спустя несколько дней после публикации. Сейчас они недоступны.



Газета отмечает, что нет доказательств того, что Билс похищала секретные документы во время пребывания на военной службе. Она также это отрицает.

Русская служба «Голоса Америки»