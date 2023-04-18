В Массачусетсе арестован славянин, подозреваемый в убийстве двух русскоязычных граждан

37-летний Леонид Волков из Медфорда, штат Массачусетс, арестован по обвинению в убийстве 2 мужчин – 37-летнего Кирилла Щукина и 28-летнего Павла Векшина. Следствие установило, что оба мужчины скончались от ножевых ранений. Как сообщает офис прокурора округа Мидлсекс, штат Массачусетс, Волков был знаком с жертвами.

Тела были обнаружены в складском помещения в Брайтоне, арендованного ответчиком на имя одной из жертв. Полицейские смогли найти тела обоих мужчин в резиновых баках для хранения. Тело мужчины, предположительно Кирилла Щукина, было расчленено.

Следователи выяснили, что Щукин был поручителем по договору аренды квартиры Леонида Волкова в Медфорде. Однако Щукин отказался быть поручителем по продлению аренды, что привело к выселению Волкова.

В ходе расследования установлено, что Волков и Щукин встретились в арендованном грузовике U-Haul, которым управлял Волков, 29 марта 2023 года. Впоследствии полиция обнаружила этот U-Haul на складе, где были обнаружены тела. Следователи полагают, что обвиняемый использовал его для перевозки вещей из квартиры потерпевших на Локаст-стрит в это хранилище.

Леонид Волков был арестован в Северном Эттлборо, во вторник он предстанет перед судом.