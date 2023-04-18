НАТО готовится защищать каждую пядь своей земли

НАТО кардинально меняет подход к коллективной обороне и будет защищать территории стран альянса с первого дня нападения потенциального противника, пишет Русская служба «Голоса Америки».

НАТО решило пересмотреть подход к сдерживанию на своих восточных рубежах. Газета The New York Times (NYT), со ссылкой на свои источники, пишет о принципиальном изменении оборонной концепции НАТО по отражению потенциальной агрессии против одной из стран-член альянса. Концепция сдерживания путём ответного удара меняется на другую концепцию — сдерживания путём недопущения удара, сообщает NYT.

Если раньше НАТО, в случае внезапного нападения на одну из стран, допускало временную оккупацию части ее территории, с последующим освобождением войсками НАТО, то новая концепция предполагает, что альянс будет стремиться не допустить оккупации даже небольшого отрезка своей территории.

NYT пишет, что после российских зверств на оккупированных территориях Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона, граничащие с Россией страны Балтии и Польша выступают против возможности даже недолгого периода российской оккупации. Их аргумент — в первые дни вторжения в Украину российские войска заняли территорию, превышающую по площади некоторые страны Балтии.

Камиль Гранд, работавший до недавнего времени помощником генерального секретаря НАТО по инвестициям в оборону, в интервью NYT сказал, что страны Центральной и Восточной Европы с самого начала войны в Украине настаивают на том, что «уже недостаточно готовности сдерживать с обещанием отвоевать, а нужно защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня».

Новая концепция также предполагает значительное увеличение войск НАТО вдоль российской границы, усиление интеграции военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и изменение требований к союзникам по их вкладу в конкретные виды войск и оборудования для ведения боевых действий.

Североатлантический альянс также подчеркивает, что стремится сделать свои действия более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания.

Ранее ежегодные учения ядерных сил НАТО, известные как Steadfast Noon, обычно проходили без особых объявлений. Но в прошлом году, после вторжения России в Украину, эти учения прошли демонстративно, с освещением в прессе. Как сказали представители НАТО в комментарии NYT, такая демонстративная открытость также должна показать Москве, что российские ядерные угрозы не останавливают альянс.



Именно вторжение в Украину, по информации NYT, спровоцировало альянс снять оставшиеся ограничения по численности войск НАТО вдоль всей границы с Россией.

На сегодняшний день НАТО развернула батальон межнациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы. Альянс подробно прорабатывает вопрос о том, как увеличить численность этих сил в прифронтовых государствах, чтобы усилить эффект сдерживания и иметь возможность с самого начала оттеснить силы вторжения.

Кроме того, в новой концепции НАТО, в случае нападения на одну из стран альянса, ставится задача быстро перебросить тысячи дополнительных военнослужащих для усиления обороны, что предусматривает усовершенствованные подробные планы мобильности и логистики и более жесткие требования к боеготовности.

Войска НАТО в Европе переходят под прямой контроль генерала Кристофера Каволи, командующего войсками США в Европе.

NYT, ссылаясь на чиновников НАТО, пишет, что впервые со времен холодной войны страны Восточной Европы будут точно знать, что альянс намерен делать для их защиты, и какие военные задачи лежат на каждой отдельной стране.