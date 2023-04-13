Житель Эверетта обвиняется в совращении малолетних

Судом округа Снохомиш, штат Вашингтон, был выдан ордер на арест Анатолия Е. Корчемного 1961 г.р., который, как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, обвиняется в совращении малолетних.

Анатолию Корчемному предъявлены обвинения по 4 случаям развращения детей: трем жертвам на время инцидента было до 12 лет и одному подростку было от 14 до 16 лет.

Подозреваемому запрещается владеть огнестрельным оружием и проживать вместе с детьми и подростками до 18 лет. Суд назначил залог в размере $25 тыс., однако сообщается, что Корчемный не явился в суд. Мужчина проживал в городе Эверетт.

“Славянский Сакраменто” обратился к правоохранительным органам за дополнительной информацией, однако никакой информации и комментариев нам не было предоставлено.