Дело о расследовании педофилии в русско-украинской церкви: служителя славянской церкви обвиняют в совращении малолетних детей

Речь идет об Анатолии Е. Корчемном (1961 г. р.), которому в 2021 году в округе Снохомиш (штат Вашингтон) были предъявлены обвинения в совращении нескольких несовершеннолетних. Согласно судебным документам, фигурант дела являлся диаконом славянской пятидесятнической церкви «Вестник Истины» (Messenger of Truth), а также проповедником, выступавшим на церковных конференциях Западного побережья США. Кроме того, Корчемный известен в России и Украине как благовестник и основатель ряда религиозных общин.

Согласно документам суда округа Снохомиш, попавшим в редакцию “Славянского Сакраменто”, Анатолию Корчемному было предъявлено 4 пункта обвинения в сексуальных преступлениях против 4 детей. Прокуратура, в частности, утверждает, что подсудимый совершал развратные действия сексуального характера, как минимум, с четырьмя детьми, возраст которых на момент преступления был от 12 до 14 лет.

«Славянский Сакраменто» запросил дополнительную информацию по этому делу в полиции города Эверетт, в результате, на наш запрос был выслан объемный отчет правоохранителей, в котором указывается, что уголовное дело было заведено после того, как некая семья Ряховских заявила в полицию о подозреваемом.

Как пишет в своем рапорте офицер полиции Кайл Коленман, член русско-украинской церкви «Messenger of Truth» Юлия Ряховская поделилась своими наблюдениями о данной ситуации:

«Юлия рассказала мне, что раньше посещала церковь Messenger of Truth, русско-украинскую христианскую пятидесятническую церковь, расположенную по адресу 1001 N. Broadway Ave. (г. Эверетт, шт. Вашингтон) Юлия сказала, что эта церковь была очень сплочённой организацией и что её члены считали, что любые проблемы внутри общины должны решаться исключительно через церковь. Она также сообщила, что в прошлом, если поступали сообщения о случаях растления детей или изнасилования, руководство церкви быстро пыталось скрыть эти факты, после чего молилось о том, чтобы растлитель или насильник был прощён Богом».

Юлия также сообщила детективу, что «несколько лет назад в адрес диакона церкви были выдвинуты обвинения в совращении малолетних» – своих двух детей:

«Юлия сообщила мне, что [имя вымарано] предположительно развращал [вымарано] и [вымарано]. Юлия рассказала, что [имя вымарано] признал факт совращения и раскаялся перед церковью, которая его простила и помолилась о его прощении. Супруга [вымарано], Нина Корчемная, повелела [вымарано] и [вымарано] закрывать двери ночью, чтобы [вымарано] не смог совращать их».

Детективу Юлия поведала, что подозреваемый был лишен своего статуса диакона церкви из-за своего повторяющегося хищнического поведения. Кроме того, детектив утверждает, что предполагаемые жертвы чрезвычайно были запуганы и боялись выносить «сор из избы», так как в церкви привыкли разбираться «своими силами», а лидеры церкви молились за насильника, чтобы Бог его простил.

В ходе расследования полицейские связались с дочерью подозреваемого, которая сообщила, что ничего не знает о якобы совершаемых преступлениях и у них в семье все хорошо.

В итоге, дело было прекращено до выяснения дополнительных деталей.

Однако спустя некоторое время в полицию обратилась другая из предполагаемых жертв, являющаяся уже племянницей подозреваемого. Она рассказала, что когда ей было 12 лет, подозреваемый касался ее интимных мест в своем доме в Эверетте. Более того, она свидетельствовала, что фигурант дела также прикасался к ней и другим девочкам с откровенно сексуальным подтекстом, так что они начали его избегать. Заявительница сообщила, что якобы знает других детей, которые испытывали подобное обращение и может что-то рассказать.

Полицейским детективам удалось поговорить с другой предполагаемой жертвой, которая рассказала, что когда ей было около 8-10 лет, с ней приключилось следующее:

«В первый раз это произошло зимой, когда она оставалась ночевать дома у [вымарано]. Она лежала на двухъярусной кровати, которую делили между собой [вымарано] с [вымарано]. Она лежала ближе к краю кровати, когда [вымарано] вошёл в комнату и сел рядом с кроватью. Она полагала, что он думал, будто она спит. Он засунул руки ей в штаны и нижнее бельё и трогал её [вымарано] около 10 минут. [Имя вымарано] сказала, что боялась и не знала, что делать. Она притворялась спящей и в конце концов пошевелилась, чтобы он подумал, что она просыпается. После этого он прекратил и быстро вышел из комнаты».

Находясь в потрясении, девочка обратилась к родственникам с просьбой помочь ей совладать с происходящим, однако ей посоветовали «написать письмо прощения, чтобы он не чувствовал себя виновным». После этого она старалась оставаться ночевать только в те периоды, когда он отсутствовал дома, так как он работал водителем грузовика. Она сказала, что он никогда не говорил с ней об этом, и она считает, что он думал, будто она проспала и ничего не чувствовала. Она знала, что именно он входил в комнату и выходил из неё, потому что могла видеть его при слабом освещении.

Происшествие во время миссионерской поездки

Девочки заявили в полицию, что подозреваемый имел традицию «шлепать девочек по попе и обнимать, чтобы чувствовать их груди».

«Многое из этого он делал публично», – сообщается в рапорте полиции. Более того, одна из заявительниц сообщила, что многие члены церкви «покрывают подозреваемого и он находится на взыскании в общине».

В возрасте 16 лет одна из девочек попыталась поговорить со своим дедушкой Эдуардом Корчемным, который является не только отцом абюзера, но и одним из пасторов церкви, однако ей «повелели извиниться перед подозреваемым за его совращение и более не поднимать данной темы».

По словам жертвы, Эдуард поинтересовался, не пыталась ли девочка соблазнять мужчину: «Она сказала, что в церкви подобные инциденты часто считают виной женщин, потому что они, как полагают, делают такие вещи, как определённые поступки, манера одеваться, использование косметики, украшений, маникюр и т. п. Считается, что всё это делается для мужчин, чтобы их соблазнять.

Эдуард сказал, что, «чтобы подстраховаться», ей нужно позвонить и извиниться за то, что она, возможно, соблазнила его. В тот день она позвонила и извинилась. Ей сказали, что она прощена».

Более того, представители религиозной общины буквально заставляли детей забирать свои слова обратно, потому как «Бог их возненавидит».

«Позднее девочка узнала, что ее мать и ее тетя подвергались сексуальному насилию со стороны подсудимого», – говорится в заявлении под присягой прокурора Мартины Уонг.

В полицейских сообщениях говорится, что сексуальные приставания происходили даже во время миссионерской поездки в Мексику.

Было раскрыто происшествие с участием [имя вымарано] и нескольких девочек в декабре 2007 года во время миссионерской поездки в Мексику.

Во время поездки на автобусе произошёл инцидент: он сидел с «кучей девочек» и «неподобающим образом прикасался к ним». Сообщалось, что это были четыре или пять девочек, которые рассказали пасторам о случившемся. На этом этапе пасторам пришлось рассмотреть все остальные обвинения, потому что они по-настоящему не осознавали серьёзность ситуации до того момента, как «это происходило уже не в тайной комнате».

Инцидент произошёл публично, в автобусе во время церковной миссии, и девочки вышли с признаниями; именно тогда пасторы решили расследовать это. Пастор [Павел] Никитенко был осведомлён об этом инциденте, согласно [источнику].

После этого случая, некой Олене, молодой активистке, приходилось сторожить детей, когда те выходили из автобуса, чтобы озабоченный мужчина не смог заниматься своими похотливыми деяниями.

Одна из потенциальных жертв сообщила в полицию, что фигурант дела является одним из пасторов церкви и жертвует общине неплохие деньги, поэтому ему удается уходить от ответственности.

Изгнание из церкви

Пастор Павел Никитенко является главным пастором церкви Messenger of Truth. По его словам, подозреваемый являлся молодежным лидером в церкви. После того, как Никитенко узнал о происшествиях, проходящему по делу мужчину сместили с церковного поста и выгнали из церкви.

В определенный момент, прихожане церкви узнали о щепетильной ситуации, и было собрано узкое собрание из двух десятков членов, перед которыми обвиняемый якобы извинился за содеянное, и пасторы наказали собравшимся не распространяться об инцидентах, ибо боялись общественной огласки.

В деле приводятся имена служителей церкви, которые, по словам обратившейся в полицию, присутствовали на закрытом членском собрании. Среди них — пастор Шепелюк и пастор Никитенко.

«Это была встреча продолжительностью два с половиной часа, организованная пастором Шепелюком и пастором Никитенко, чтобы собрать всю семью вместе и чтобы все могли понять, что происходит. Пасторы слышали, как другие люди говорили о «грехах подозреваемого», и хотели остановить дальнейшие разговоры.

В начале встречи пасторы объяснили, что цель собрания — добиться прощения [вымарано] и понять происходящее с его стороны. [Имя вымарано] сообщила, что разговор в основном носил библейский и религиозный характер — речь шла о том, что это грех, требующий молитвы и поста, а также прощения со стороны тех, кому он причинил вред. Во время встречи все присутствующие по очереди должны были высказаться. Кто-то предложил начать с самого младшего ребёнка, однако пасторы прервали это предложение и заявили, что хотят выслушать только взрослых».

В полицейском сообщении говорится, что подозреваемый являлся известным проповедником, который выступал на многочисленных конференциях в Калифорнии и Орегоне.

«Люди буквально поклонялись ему», – сказал один из свидетелей правоохранителям, добавив, что об этом расследовании «люди даже говорят в России и Украине, так как он помогал открывать церкви там».

В конце концов, полицейские попытались связаться с самим подозреваемым, однако, как оказалось, он уже нанял адвоката, и тот предупредил полицию, что его подзащитный не признает себя виновным и «будет отвечать на вопросы полиции исключительно в присутствии адвоката».

«Ему всё прощают только потому, что он жертвует церкви огромные суммы денег»

Здесь следует привести письмо в полицию одной из предполагаемых жертв:

«Я хочу начать с того, что он проделывал это со многими молодыми девушками. Запугивал их. Как и меня. Я не хочу, чтобы это сошло ему с рук. Что меня по-настоящему бесит, так это то, что он пастор в церкви. Ему всё прощают только потому, что он жертвует церкви огромные суммы денег. Он сделал это даже с [имя], когда она была маленькой. Но [имя] не будет давать показания или делать заявление. Она рассказала мне по телефону, что он сделал с ней и что он делал с другими девочками, и при этом плакала. Она говорила, что не хочет его видеть и пусть Бог совершит над ним суд. Конечно, я его прощаю. Но вы должны добиться правосудия здесь, на земле. Он должен сесть в тюрьму. Он просил меня простить его. Но дело не только в правосудии. Я почти уверена, что он до сих пор где-то там пытается неподобающе трогать молодых девушек. В самом начале, когда я была младше, я не понимала, что это ненормально. Со временем я повзрослела и осознала, что это было недопустимо и неуместно. Он делал это со мной, когда я приезжала к ним домой на каникулы или по какому-то случаю. Когда я оставалась одна на кухне или в гостиной… он подходил и говорил, как скучал, приветствовал меня и обнимал. Но это не было просто объятием. Он хватал меня, пытаясь нащупать [грудь/интимные места] во время объятий. Я отстранялась и старалась не устраивать сцену, просто уходя в другой конец комнаты. Наконец… я всё осознала… и когда я снова приходила к ним, я никогда не позволяла себе оставаться с ним в одной комнате и быстро уходила. Если он хотел поприветствовать меня и обнять, я протягивала руку для рукопожатия. Я переводила всё в шутку. Он кажется милым, добрым, приятным человеком, но… слишком уж «любвеобильным», я бы сказала. Он испортил воспоминания слишком многим молодым девушкам. Мне есть еще что рассказать о том, что он натворил. Он сделал это с тремя моими сестрами и моими кузинами… и другими молодыми девушками, о которых я слышала. Этому нужно положить конец. Спасибо».

Подозреваемый отказывается признать вину

В суде подозреваемый отказывался признать свою вину.

Причем, в документах суда отмечается, что по делу несколько раз суд откладывался по причине отсутствия подозреваемого, в результате чего судья выписал ордер на задержание. Причем, в 2021 г. подозреваемый уже выпускался под залог в размере $25 тыс.:

«Существует значительная опасность того, что обвиняемый совершит насильственное преступление, попытается запугать свидетелей или иным образом незаконно воспрепятствует осуществлению правосудия», – в своем приказе отмечал судья Джордж Ф. Аппел.

По отношению к предполагаемым жертвам, которых было четверо, подозреваемому был выписан запретительный приказ на приближение.

Редакция «Славянского Сакраменто» обратилась в правоохранительные органы с просьбой прояснить дальнейший ход дела, однако ответа не получила. Лишь клерк округа Снохомиш выслал нам официальный полицейский снимок, сделанный сразу после ареста подозреваемого. Согласно закону штата Вашингтон, данная фотография была заретуширована…

Мы также направили запрос руководству церкви с просьбой прокомментировать судебное разбирательство, однако на момент публикации материала ответа не получили.

Стоит отметить, что при отсутствии обвинительного приговора подсудимый по закону не считается виновным.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com