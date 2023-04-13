Подозреваемый по делу об утечке секретных документов Пентагона арестован ФБР

Им является 21-летний служащий Национальной гвардии штата Массачусетс (служащий в ВВС), который делился секретными документами в социальной сети Discord, пишет VOA.

ФБР заявило в четверг, что «произвело арест и продолжает вести санкционированную правоохранительную деятельность в жилом доме в Северном Дайтоне, штат Массачусетс», на фоне сообщения СМИ о том, что установлен подозреваемый в утечке секретных данных.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что ФБР арестовало Джека Тейшейру, «в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного удаления, хранения и передачи секретной информации о национальной обороне».



Утечки представляли собой «преднамеренное, преступное действие», заявили в Пентагоне.



Напомним, что на прошлой неделе Минюст возбудил уголовное дело об утечке документов Пентагона. Военное ведомство проводит внутреннее расследование и оценивает ущерб, нанесенный обнародованием сотен конфиденциальных документов. По сообщению телекомпании СNN, уголовное расследование ведет офис ФБР в Вашингтоне, в том числе группа следователей из контрразведки, имеющих опыт в данной сфере.



Ранее газета The New York Times назвала имя человека, который, возможно, стоит за утечкой секретных документов американского правительств, которую в настоящее время расследуют Минюст и Пентагон. Это 21-летний служащий Национальной гвардии штата Массачусетс (служащий в ВВС). Он является лидером закрытой чат-группы в социальной сети Discord, популярной среди любителей видеоигр, где он делился с единомышленниками секретными документами.

По информации журналистов, подозреваемый был лидером закрытой чат-группы под названием Thug Shaker Central, в состав которой входят 20-30 подростков и молодых людей, которых интересуют оружие и видеоигры и которые делились на платформе расистскими мемами.