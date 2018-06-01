Автомобиль иммигранта разрисовали антирусскими граффити

Старый фургон «Плимут» целых двадцать лет верой и правдой служил семье Леонарда Маневича из Эверетта (штат Вашингтон), однако теперь его придется отправить на свалку.

В прошлую пятницу минивэн был украден со стоянки у дома Маневича. Накатавшись, угонщики залили его зеленой краской и бросили рядом с банком Wells Fargo, где его и обнаружила полиция.

Это была не простая кража или вандализм. Слово «RUSSIA», которое злоумышленники крупными буквами написали на капоте, перевело их деяние в разряд преступлений на почве ненависти.

Леонард Маневич и его мать приехали в США из России 26 лет назад. Леонард работал переводчиком и растил троих детей. Однако в последнее время, по его словам, отношение к иммигрантам в Америке начало меняться в худшую сторону, особенно учитывая политические проблемы между Соединенными Штатами и его родной Россией.

«Порой, когда мы стоим в очереди в магазине, я обращаюсь к своей маме или детям по-русски, и люди поворачивают к нам головы, – рассказывает Леонард. – Не знаю, может быть, они боятся нас».

Полиция Эверетта ведет расследование инцидента, сообщил телеканал K5 News.