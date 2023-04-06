Госдепартамент вновь призвал американцев покинуть Россию

Внешнеполитическое ведомство заявило, что гражданам США небезопасно находиться в Российской Федерации, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Госдепартамент США вновь призвал американцев, находящихся в России, немедленно покинуть эту страну после ареста американского журналиста по обвинениям в шпионаже, которые официальные лица США охарактеризовали как вымышленные.

«Я хотел бы четко заявить, что гражданам США небезопасно находиться в Российской Федерации, – заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. – Всем американским гражданам, которые проживают или путешествуют по России, следует уехать немедленно, в соответствии с нашими последними рекомендациями по поездкам».

Он сказал, что американцам, которым требуется содействие в выезде из России, следует связаться с посольством США в Москве.

«К сожалению, мы видим, как усиливающиеся репрессии российского правительства отражаются на журналистах, а также на активистах гражданского общества и широких слоях российского общества», – сказал Патель.

Он напомнил, что с 24 февраля 2022 года десятки СМИ и более 100 отдельных работников медиа получили статус «иностранных агентов» или «нежелательных организаций» за выполнение своей работы.

«Российские граждане регулярно оказываются в тюрьме или подвергаются штрафам за изложение фактов или попытки поделиться мнением, которое отличается от кремлевской интерпретации событий, – продолжил Патель. – Нашим главным приоритетом всегда будут граждане США, но я хочу еще раз заявить независимым российским журналистам и представителям гражданского общества, которые продолжают высказывать свое мнение, находятся в тюрьме или изгнании: мы абсолютно солидарны с вами».

«Я хочу четко и недвусмысленно заявить самым решительным образом, что мы осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества», – сказал представитель Госдепартамента.

Он отметил, что посольство США будет добиваться скорейшего предоставления консульского доступа к арестованному журналисту Wall Street Journal.

Белый дом отверг обвинения в шпионаже против задержанного Россией журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича как нелепые и заявил, что считать эти обвинения достоверными нет никаких оснований.



«Эти обвинения в шпионаже смехотворны. Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на состоявшемся в четверг брифинге.



Белый дом также заявил, что Госдепартамент находится в прямом контакте с российским правительством в связи с сообщением о задержании Гершковича.

Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг выступил с заявлением по поводу задержания Гершковича, отметив, что высшим приоритетом Госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом.



«Мы глубоко обеспокоены широко освещаемым задержанием Россией журналиста, являющегося гражданином США. Мы находимся в контакте с The Wall Street Journal по поводу этой ситуации. Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, мы немедленно обращаемся в консульство и стремимся оказать всю необходимую поддержку, – говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом. – Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугать, подавить и покарать журналистов и представителей гражданского общества».

Администрация Байдена поддерживает также контакт с семьей журналиста и его работодателем, отмечается в заявлении.