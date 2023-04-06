Крупные военные учения под руководством США начнутся в Европе в апреле

В маневрах примут участие военнослужащие из США и 26 других стран, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Ожидается, что около 9 тысяч американских военнослужащих примут участие в учениях «Защитник-23» (Defender 23), которые начнутся 22 апреля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

«Это ежегодные, почти двухмесячные учения, которые сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании заблаговременно созданных запасов и вопросах оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами», – заявила Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне.

Учения «Защитник-23» проводятся под руководством командования Армии США в Европе и Африке и были запланированы еще в 2021 году.

Учения призваны продемонстрировать способности американских вооруженных сил к быстрому развертыванию боеспособных войск и техники, чтобы заверить союзников, сдержать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии, сообщил Пентагон.

Учения также должны продемонстрировать приверженность европейских стран к увеличению масштабов, потенциала и оперативной совместимости их вооруженных сил.

«Примерно 9 тысяч американских военнослужащих и около 17 тысяч военнослужащих из 26 стран-союзников и стран-партнеров примут участие в учениях, часть которых будет проходить в 10 европейских странах», – отметила Сингх.

Сингх сообщила, что оборудование для поддержки учений на этой неделе начало прибывать в Испанию.

По ее словам, примерно 7 тысяч единиц оборудования было отправлено на европейский театр из США.

Кроме того, в ходе учений «Защитник-23» будут использоваться около 13 тысяч единиц оборудования, взятых из заблаговременно созданных запасов.

Помимо США, в учениях примут участие военные из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.