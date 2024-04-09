Байден анонсировал новые планы сокращения долгов по студенческим кредитам

В июне прошлого года Верховный суд заблокировал предыдущую президентскую инициативу в этом направлении, Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден анонсировал в понедельник новые планы сокращения задолженности по студенческим кредитам для миллионов американцев, стремясь привлечь на свою сторону молодых избирателей в преддверии ноябрьских президентских выборов.



План прощения студенческих долгов был важным пунктом экономической программы администрации Байдена. Президент предлагал списать задолженность по студенческим кредитам в размере 10000 долларов каждому заемщику в стране с доходом до $125 000 в год. Однако в июне прошлого года Верховный суд заблокировал этот план.



«Планы, если они будут реализованы, позволят облегчить долговое бремя более чем 30 миллионам американцев», – отмечается в заявлении Белого дома, обнародованного перед выступлением Байдена в Мэдисоне, штат Висконсин.



По словам представителей Белого дома, эти планы позволят списать начисленные проценты для двадцати трех миллионов заемщиков, аннулировать все студенческие долги для четырех миллионов человек. Более 10 миллионов заемщиков получат, по меньшей мере, 5000 долларов в порядке облегчения долгового бремени.



«Это означает свободу действий, свободу от ощущения, что ваши счета по студенческим кредитам конкурируют с основными потребностями – такими, как продукты питания и медицинское обслуживание», – сказал, выступая перед журналистами, министр образования Мигель Кардона.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что Байден будет «использовать все доступные инструменты» для списания студенческих долгов, «независимо от того, сколько раз республиканские выборные должностные лица попытаются встать у него на пути».



Новые планы «полностью соответствуют» прошлогоднему решению суда, которое Белый дом «тщательно изучил», подчеркнул высокопоставленный представитель администрации.



Молодые избиратели помогли Байдену победить Дональда Трампа на выборах 2020 года, и в этом году ему необходима поддержка этой ключевой группы населения.



Согласно прошлогодним оценкам, обнародованным телекомпанией СNN, задолженность по федеральному студенческому кредиту на одного заемщика составляет в среднем $37 338. Задолженность по частному студенческому кредиту составляет в среднем $54 921 на одного заемщика.



Сегодня 45,3 миллиона человек в США имеют задолженность по студенческим кредитам; 92% из них – по федеральным кредитам.