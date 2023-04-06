Украина стала главной получательницей помощи США в обезвреживании взрывоопасных предметов

Госдепартамент опубликовал доклад о содействии другим странам в деле уничтожения взрывоопасных объектов, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Благодаря помощи США Украина в прошлом году смогла обезвредить более 530 неразорвавшихся боеприпасов и оставленных взрывоопасных боеприпасов на своей территории, говорится в докладе Госдепартамента.

При этом в Украине сохраняются огромные территории, загрязненные минами, неразорвавшимися снарядами и кустарными взрывными устройствами в результате российского вторжения в страну, отмечается в документе.

В своем ежегодном докладе Госдепартамент задокументировал свои усилия по оказанию помощи более 60 странам в уничтожении взрывоопасных объектов и других видов обычного оружия, причем Украина получила наибольшую помощь в 2022 финансовом году – более 91 миллиона долларов.

По оценкам правительства Украины, 160 тысяч квадратных километров ее территории, что в почти в два раза больше площади Австрии, еще содержат взрывоопасные предметы.

Киев заявлял, что 10 процентов сельскохозяйственных земель не пригодны для использования по назначению, поскольку это слишком опасно.

«В настоящее время Украина является самой загрязненной страной в мире, и ситуация ухудшается каждый день», – заявила один из авторов доклада, менеджер по коммуникациям и публикациям в Центре за международную стабилизацию и восстановление Хизер Холсингер.