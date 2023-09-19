Остин объявил о передаче танков Abrams Украине «в ближайшее время»

Министр обороны США заявил, что контрнаступление Украины «устойчиво» продвигается, передает VOA.

Украина получит от США танки М1 Abrams «в ближайшее время», заявил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин, который находится в Германии.

Вашингтон пообещал поставить танки Киеву еще в начале года. Передача должна стать частью пакета помощи в области безопасности стоимостью 43 миллиарда долларов, обещанного Соединенными Штатами после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Я рад сообщить, что танки М1 Abrams, которые США ранее обещали поставить, в ближайшее время поступят в Украину», – заявил Остин, выступая на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн.

Он не назвал конкретных сроков.

Остин отметил, что США и глобальные партнеры Киева в общей сложности пообещали выделить более 76 миллиардов долларов в виде прямой помощи на нужды обороны Украины.

«Вместе мы предоставляем Украине то, что ей нужно и когда это ей нужно. Вместе мы оказываем Украине помощь в сфере безопасности, которая ей нужна для нынешнего контрнаступления, и помогаем ей создать силы, способные противостоять будущей агрессии, – сказал Остин. – Вместе мы продолжаем демонстрировать нашу железную целеустремленность».

Министр обороны США заявил, что «контрнаступление Украины устойчиво движется вперед».

«Храбрые украинские войска прорывают тщательно укрепленные рубежи российской армии, осуществляющей агрессию», – добавил он.