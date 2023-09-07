США поставят Украине снаряды для танков с обедненным ураном

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете дополнительной безопасной помощи для Украины на общую сумму 175 миллионов долларов. Это очередная поставка оборудования от администрации президента страны Джо Байдена, которое будет предоставлено из резервов Пентагона с августа 2021 года, сообщает Минобороны США.

Пакет включает в себя дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для танков Abrams и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять войне со стороны России.

В пакет также входят дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные системы и снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое оружие. Кроме того, будет предоставлено тактические аеронавигационные системы и защищенные системы связи.

“Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности”, – говорится в сообщении Пентагона.