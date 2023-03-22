Известный калифорнийский преступник арестован в 10-й раз за месяц



Кит Честейн — 38-летний житель Фресно, с которым местные правоохранительные органы хорошо знакомы, потому что сегодня он уже в десятый раз попадает в тюрьму округа Фресно с 19 февраля 2023 года.

Как сообщает полиция города Кловис, сегодня утром правоохранительным органам поступил звонок об украденном грузовике, в вождении которого подозревается Честейн. Офицер полиции обнаружил угнанный грузовик и последовал за ним, пока в этом районе не появились дополнительные офицеры. Офицеры инициировали остановку движения с высокой степенью риска перед полицейским управлением Кловис и арестовали Честейн без происшествий. На украденном грузовике он прибыл в полицейский департамент, чтобы забрать свое личное имущество из полиции, которое оставалось там со момента прошлого ареста подозреваемого.

Со слов детективов, в течение 31 дня Честейн арестовывался полицией Кловиса 6 раз и еще 4 раза другими агентствами. Честейн проходит по 18 уголовным преступлениям и 15 проступкам, обвинения включают в себя кражу 6 автомобилей, вождение в нетрезвом виде, вандализм, мошенничество, хранение контролируемых веществ и многое другое. Сегодня его снова отправили в тюрьму округа Фресно.