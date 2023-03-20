Китай может предоставить РФ дипломатическое прикрытие для продолжения преступлений в Украине

Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что «мир не должен быть введен в заблуждение тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем и призванными заморозить войну на собственных условиях», пишет Русская служба «Голоса Америки».

В понедельник, представляя в Госдепартаменте доклад о соблюдении прав человека в мире за 2022 год, госсекретарь Энтони Блинкен специально остановился на визите китайского лидера Си Цзиньпина в Москву и предложениях Пекина по мирному урегулированию в Украине.



Как отметил Блинкен, США ожидают, что Китай «может использовать этот визит, чтобы повторить призывы к прекращению огня в рамках своих предложений о перемирии».



Глава Госдепартамента подчеркнул, что «США приветствуют любую инициативу, которая поможет обеспечить справедливый и прочный мир, в том числе элементы, которые США поддерживают уже давно, включая обеспечение ядерной безопасности, урегулирование первоочередного кризиса и защиту гражданских лиц».



Госсекретарь напомнил, что «председатель Си приехал в Россию спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента (РФ) Путина». Он констатировал, что в связи с этим шагом «можно предположить, что Китай не чувствует себя обязанным возлагать на Кремль ответственность за зверства, совершенные в Украине. И вместо того, чтобы осудить их, скорее предоставит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать подобные преступления».



Как напомнил глава внешнеполитического ведомства, Госдепартамент считает, что фундаментом любого плана прекращения войны против Украины и установления справедливого и прочного мира «должно быть отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН».



Блинкен констатировал, что «любой план, в котором не отдается приоритет этому важнейшему принципу, представляет собой в лучшем случае (пример) тактики проволочек или попросту закрепляет несправедливый результат, что не является (проявлением) конструктивного подхода».



Кроме того, отметил госсекретарь, «призыв к прекращению огня, не предполагающий вывода российских войск с территории Украины, фактически означал бы ратификацию российских захватов. Он стал бы признанием попыток России силой захватить территорию суверенного государства. Это позволило бы России еще больше укрепить свои позиции в Украине».



Госдепартамент считает, что «перемирие сейчас, без долгосрочного решения, дало бы Путину передышку и возможность передислоцировать свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время», продолжал руководитель американской дипломатии.



«Мир, – подчеркнул он, – не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России при поддержке Китая или любой другой страны, направленными на замораживание войны на российских условиях. Подобный шаг стал бы нарушением Устава ООН и (нарушением) воли 141-ой страны, осудившей войну России на Генеральной Ассамблее ООН».



Госсекретарь напомнил, что Украина, как одна из сторон конфликта, уже выдвинула формулу справедливого мира и что если Китай поддерживает прекращение войны на основе принципов Устава ООН, то он может сотрудничать с президентом Украины на основании этого плана, а также использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Россию отвести свои войска.



По словам Блинкена, «предполагаемая аннексия Россией суверенной украинской территории, в том числе обширных территорий, которые она даже не контролирует, и ее продолжающиеся жестокие нападения на мирных жителей ясно показывают, что президент (РФ) Путин в настоящее время не заинтересован в таком мире».