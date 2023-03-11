США осудили новые ракетные удары России по Украине

В Госдепартаменте заявили, что они отражают новый «уровень дерзости и жестокости» Москвы, передает VOA.

Соединенные Штаты осудили новые массивные ракетные удары России по Украине, заявив, что они отражают новый «уровень дерзости и жестокости», которые Россия готова проявить в отношении украинского народа.

«Наша задача – работать с союзниками и партнерами во всем мире, чтобы дать понять, что это не может быть нормальным», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы не можем просто застыть, глядя на это, – продолжил он. – Усилия России по уничтожению энергогенерирующих предприятий, складов продовольственной и сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной инфраструктуры – это неотъемлемая часть усилий, нацеленных на то, чтобы сделать украинский народ заложником целей президента Путина и его воли».

«С другой стороны, народ Украины четко продемонстрировал, что он не будет покорен, не станет заложником, что они будут продолжать защищать себя при поддержке Соединенных Штатов и наших партнеров и союзников во всем мире», – указал Прайс.