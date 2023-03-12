В связи с непогодой в 40 округах Калифорнии введено чрезвычайное положение

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил 12 марта, чрезвычайное положение для поддержки мер реагирования на шторм и оказания помощи в шести дополнительных округах: Калаверас, Дель Норте, Гленн, Кингс, Сан-Бенито и Сан-Хоакин.

8 марта чрезвычайное положение в связи продолжительными мартовскими дождями было объявлено в округах Бьютт, Эльдорадо, Фресно, Гумбольдт, Империал, Иньо, Лейк, Мендосино, Мерсед, Монтерей, Напа, Плейсер, Плумас, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Матео, Санта-Клара, Санта-Крус, Станислаус, Туолумне и Юба; а 1 марта – в этих округах Амадор, Керн, Лос-Анджелес, Мадера, Марипоса, Моно, Невада, Сан-Бернардино, Сан-Луис-Обиспо, Санта-Барбара, Сьерра, Сонома и Туларе.

По просьбе губернатора Ньюсома на прошлой неделе президент Байден издал Президентскую декларацию о чрезвычайном положении, разрешающую федеральную помощь для поддержки усилий штата и местных властей по реагированию на ураганы.

Сегодняшнее постановление поддерживает пострадавших жителей во всех округах, где объявлено чрезвычайное положение из-за урагана, путем отмены платы за замену документов (свидетельства о браке и рождении) и обеспечивает гибкость, чтобы помочь больницам и учреждениям по уходу в пострадавших районах продолжать предоставлять услуги.

По прогнозам, непогода продлится до середины марта, поэтому штат продолжает мобилизовывать персонал и ресурсы для пострадавших от шторма районов по всей Калифорнии.