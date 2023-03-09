Россия выпустила 81 ракету по объектам критической инфраструктуры Украины

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, основной удар был направлен против украинской энергосистемы, пишет Тарас Бурноc из VOA.

Россия нанесла массированный ракетный удар по десяти регионам Украины.

«Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Винничина. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным», – отметил 9 марта президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

Он пояснил, что была выпущена 81 ракета. По словам Зеленского, Россия пыталась «снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике».

«Все службы работают. Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения по всем регионам. […] Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет», – заявил лидер Украины.

В связи с российскими ударами по украинской инфраструктуре Зеленский провел совещание, на котором присутствовали представители СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпрома, Генштаба, ГУР и СВРУ.

«Спасибо нашим силам ПВО за весомую работу, за защиту наших людей! Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения в пострадавших областях», – подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил в Телеграм-канале, что основной удар России был направлен против энергосистемы Украины.

«Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось. Энергосистема остается цельной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах», – отметил глава украинского правительства.

Шмыгаль заявил, что особое внимание уделяется возвращению электроэнергии в Харьков, ракетные удары были нанесены также по объектам гражданской инфраструктуры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в «Твиттере», что массированный ракетный и беспилотный удар по Украине привел к гибели людей и повреждениям гражданской инфраструктуры.

«Никакой военной цели, только русское варварство. Придет день, когда Путина и его соратников привлечет к ответственности Специальный трибунал», – подчеркнул глава МИД Украины.

По данным Генштаба ВСУ, массированный ракетный удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры Украины. Среди выпущенных российскими войсками ракет – 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 20 крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Кроме того, было осуществлено восемь пусков ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и «Калибр» было уничтожено 34 крылатых ракеты, четыре БПЛА «Shahed-136/131», восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил о новой тактике ракетных ударов России.

«Противник сегодня использовал большой спектр вооружения – почти все ракеты, которыми они часто наносят удары отдельно, а сегодня решили осуществить массированный ракетный удар. Это делается для того, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны», – сказал Игнат.

По его словам, Россия атаковала Украину с трех морей, используя различные типы авиационной техники, а также корабли Черноморского флота.

После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, сорок процентов потребителей столицы Украины оставались без отопления. Об этом утром 9 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко. Без тепла были жители в основном в центральных районах и на левом берегу города.

К вечеру 9 марта Кличко заявил о возобновлении подачи электроэнергии; подачу тепла коммунальщики планируют восстановить в полном объеме в течение суток.

По сообщению Национальной полиции Украины, Россия нанесла удары по Святошинскому и Голосеевскому районам столицы. Трем жителям была оказана необходимая медицинская помощь, в результате взрыва пять автомобилей были полностью уничтожены и еще пятнадцать повреждены.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате обстрела Херсона количество жертв увеличилась до четырех, также известно еще о одном раненом человеке.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона проинформировал, что идет работа над возобновлением теплоснабжения в городе.

«Мы сейчас работаем над возобновлением теплоснабжения. Что касается водоснабжения, то сейчас оно прекращено, развозим воду водовозками. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки, чтобы жители города могли пользоваться водовозками», – сказал Терехов.

Он отметил, что все коммунальные службы работают, торговые центры, магазины перешли на генераторы.

Ранее сообщалось, что по Харькову было выпущено одиннадцать ракет.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в социальных сетях во второй половине дня, что в области было восстановлено электроснабжение для семидесяти процентов потребителей.

Во Львовской области в результате ракетного удара погибли пять человек – трое мужчин и две женщины, которые находились в одном из домов в селе Большая Ольшаница, сообщает Суспільне.Львів.

Минобороны России назвало ночной обстрел Украины «ударом возмездия» за «диверсию» в Брянской области, сообщил 24 Канал. Речь идет об инциденте 2 марта, когда в Кремле заявили про якобы «украинскую ДРГ», которая «прорвала» границу в Брянской области.

По сообщению российского министерства, обстрелам подверглись военные и энергетические объекты. Минобороны России заявило, что для удара применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Массированный удар возмездия нанесен высокоточным оружием в ответ на теракты в Брянской области. Цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты украинской военной инфраструктуры поражены, была сорвана переброска резервов для ВСУ и железнодорожные перевозки иностранного вооружения», – говорится в сообщении, которое цитирует vesti.ua.