Житель Лос-Анджелеса арестован по уголовному делу за махинации с членами еврейской общины

Бывший житель одного из округов Лос-Анджелеса был арестован по уголовному делу, в котором утверждается, что он обманывал инвесторов, в первую очередь членов ортодоксальной еврейской общины, склоняя их к вложению миллионов долларов в его бизнес по производству камер видеонаблюдения и его предполагаемые предприятия с недвижимостью в Израиль, сообщило сегодня Министерство юстиции.

35-летнему Йосси Энгелю, который переехал в Израиль в марте 2021 года, но временно вернулся в Лос-Анджелес в прошлом месяце, предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Энгель был арестован в среду вечером в международном аэропорту Лос-Анджелеса при попытке покинуть страну. Ожидается, что он впервые предстанет перед судом сегодня днем в Окружном суде Соединенных Штатов.

Согласно письменным показаниям под присягой, поданным вместе с жалобой, Энгель организовал схему, в которой он делал ложные заявления и использовал поддельные документы, чтобы побудить жертв инвестировать и предоставлять кредиты для iWitness Tech Inc., компании по производству камер безопасности в Хэнкок-Парке, и для недвижимости.

Энгель предлагал краткосрочные инвестиции и кредиты в iWitness на сумму от 15 000 до 1,3 миллиона долларов. Согласно письменным показаниям, инвестиции и кредиты были предоставлены на срок от двух недель до шести месяцев и предположительно давали инвесторам от 10% до 60% годовых. Жертвы были обмануты, в частности, показывая копии фальшивых и мошеннических счетов за работу, которую iWitness якобы выполняла с другими компаниями.

Энгель сказал потерпевшим, что iWitness — крупный бизнес с многочисленными клиентами, но на самом деле у него не было так много бизнеса, как он утверждал, и работа была настолько вялой, что временами сотрудники iWitness сидели без дела в ожидании работы, пока Энгель спал на диване.

Энгель также якобы ложно утверждал, что владеет недвижимостью в Израиле и занимается ее развитием, говоря жертвам, что ему нужны деньги на ремонтные работы, и обещал, что продаст недвижимость и разделит прибыль с инвесторами. Энгель показывал жертвам видео, на котором он общается с мэром Бней-Брака в Израиле, и заявил, что встречался с мэром по поводу предполагаемых сделок Энгеля с недвижимостью в городе, говорится в письменных показаниях. Но у Энгеля не было близких отношений с мэром, и, согласно письменным показаниям под присягой, он не обсуждал с мэром эти предприятия с недвижимостью в городе.

Энгель якобы использовал поддельные израильские документы на землю, чтобы обмануть жертв, заставив их думать, что он владеет этой собственностью. С помощью этих поддельных документов и своего собственного авторитетного положения в ортодоксальной еврейской общине Энгель якобы убаюкивал своих жертв, поощряя присылать ему деньги.

в показаниях под присягой утверждается, что Энгель не использовал деньги жертв, как обещал, а вместо этого использовал их для своих личных расходов, включая поездки на частных самолетах и посещение казино, а также для осуществления денежных платежей инвесторам для продолжения схемы.

Когда предполагаемая схема развалилась в начале 2021 года, Энгель бежал из Соединенных Штатов в Израиль.

На данный момент ФБР выявило потери примерно в 5 миллионов долларов. Федеральное уголовное расследование продолжается.