Калифорния прекращает бизнес с Walgreens после решения сети магазинов о таблетках для аборта

Штат Калифорния прекратит все свои бизнес проекты с сетью розничных аптек Walgreens. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом, через несколько дней после того, как вышеуказанная компания объявила, что не будет продавать таблетки для абортов в 20 штатах, где доминируют республиканцы.

Штат отказывается вести дела с Walgreens или «любой компанией, которая прикрывается экстремистами и подвергает риску жизни женщин», — сказал Ньюсом.

«Медикаментозный аборт безопасен, эффективен и служит спасательным кругом для людей, нуждающихся в интенсивной терапии, особенно для представителей уязвимых и малообеспеченных слоев населения, — заявил генеральный прокурор Роб Бонта. – Я разочарован тем, что Walgreens решила поддаться политическому давлению со стороны штатов, выступающих против абортов, и перекрыть доступ к этим необходимым и спасающим жизнь лекарствам… Позвольте мне пояснить: в Калифорнии мы не поколеблемся в борьбе за репродуктивную свободу. Чем больше политиков, выступающих против абортов, будут сеять смятение и страх, тем упорнее мы будем бороться за защиту и расширение доступа к репродуктивной помощи — в нашем штате и по всей стране».

Ранее корпорация Walgreens заявила, что не будет выдавать таблетки для аборта в 20 штатах, где генеральные прокуроры-республиканцы заявили, что аптечная сеть рискует потерять бизнес, рассылая таблетки их по почте в их штатах.

Решение было принято после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило розничным аптекам отпускать таблетки мифепристона, в том числе по почте, при условии, что они сертифицированы в соответствии со специальными правилами безопасности для препарата.