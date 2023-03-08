Взрывы на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток — 2” компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября 2022 года, были обнаружены три утечки; 29 сентября Швеция заявила об обнаружении четвёртой. Повреждения произошли в исключительной экономической зоне Дании и в шведской исключительной зоне. Об этих взрывах The New York Times выпустила свое расследование.

Основными выводами расследования стали:

– “Взрыв на “Северных потоках” осуществила “проукраинская группировка,” – пишет The New York Times, ссылаясь на данные разведки, согласно которым в операции, вероятно, участвовали россияне, или украинцы, или граждане обеих стран.

– Однако, у США нет доказательств того, что руководство Украины каким-либо образом имеет отношение к взрывам.

Также, по утверждению New York Times, взрывчатку заложили опытные водолазы, не работавшие на военные и разведывательные службы, хотя не исключено, что в прошлом проходившие специальную подготовку.

Кто был организатором и заказчиком взрывов, по-прежнему не ясно.

Администрация президента Владимира Зеленского отрицает какую-либо причастность Украины к взрывам трубопроводов в Балтийском море и не имеет информации о „поддерживающих Украину диверсионных группах”.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о причастности США к подрыву “Северного потокa”.