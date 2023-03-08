Танцующие трансвеститы в школе привлекли внимание христианских правозащитников

В прошлую пятницу средняя школа Плезант-Гроув в Элк-Гроув, Калифорния, провела дрэг-перформанс в конце школьного мультикультурного собрания. Однако не все довольны состоявшимся мероприятиям.

“Родители были уведомлены, что их дети будут присутствовать на мероприятии, но не указали, что обязательное собрание будет включать танцующих трансвеститов. Многие родители возмущены и планируют посетить сегодня вечером собрание школьного совета, чтобы выразить свое недовольство, – возмущаются христианские правозащитники из организации California Family Council. – Перед началом танцев студентка в костюме объяснила, почему трансвеститы являются частью мультикультурного собрания. Вот отрывок из ее речи: «Пол и сексуальность — это не раса или этническая принадлежность, но все же культура, потому что культура возникает из сообщества, поэтому мы здесь сегодня. Прайд — это часть квир-культуры… Наше выступление — это протест для трансгендерной части молодежи, которая потеряла свои жизни в борьбе за то, чем мы занимаемся. Каждый заслуживает любви быть и быть любимой».

Про-семейная организация California Family Council призывает поддержать протестом школьников-христиан и представителей других религий, которые “вынуждены сидеть во время сексуализированного выступления протеста трансвеститов в рамках мультикультурного собрания”.

“Родители и ученики должны были быть предупреждены и должны иметь возможность отказаться от подобных мероприятий”, – говорится в пресс-релизе организации, направленном в адрес “Славянского Сакраменто”.