Институт епископства в корне дискредитировал себя

Борис Перчаткин о институте епископства пятидесятнического братства ХВЕ, ОЦХВЕ, пророчества о войне в Украине и развале СССР.

Зачем мы обсуждаем трагическую смерть епископа Адама Бондарука? Развенчание пятидесятнических мифов. Секретный протокол, порицающий рукоположение А.Бондарука в сан епископа. Пророчества о войне в Украине и развале СССР.

Лобызание пятидесятнических епископов (Белыха, Бондарука и др.) на Елионской горе в Иерусалиме. Примирение регистрированных и нерегистрированных пятидесятников. Гонение на верующих в Советском Союзе.

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