Теслы подешевели на $10 000

В минувшие выходные цены на седан Model S и внедорожник Model X снизились на $10 000: стоимость Model S сейчас стартует примерно с $90 000, а Model X – примерно с $100 000. И это уже пятое изменение цен на автомобили Tesla в этом году.

Генеральный директор Илон Маск ранее заявлял, что снижение цен работает на повышение спроса.

“Желание людей владеть Tesla чрезвычайно велико. Ограничивающим фактором является их способность платить за Tesla,” — сказал Илон Маск на прошлой неделе во время презентации для инвесторов. Также он сказал, что ожидает, что продажи Tesla продолжат расти, указывая на то, что фирма сосредоточила свое внимание на цене.

По разным оценкам, снижение стоимости Tesla побудило некоторые другие фирмы, производящие электромобили, снизить цены в ответ. Кроме того, на рынке электромобилей Тесле наступают на пятки Ford, General Motors, а также Rivian, Lucid, BYD и Nio.