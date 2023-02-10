Лауреат Пулитцеровской премии заявил о причастности США к подрыву “Северного потокa”

“The New York Times назвала это «загадкой», но Соединенные Штаты провели тайную морскую операцию, которая до сих пор держалась в секрете,” – написал лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье с ссылкой на один источник.

Журналист получил Пулитцеровскую премию в далеком 1970 году за расследование массового убийства 500 мирных жителей во время войны во Вьетнаме, его называли “величайшим американским репортером-расследователем”. Однако в последние годы он увлекся конспирологическими теориями.

В своей статье Херш говорит, что “в июне прошлого года водолазы ВМС, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО в середине лета, известных как BALTOPS 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя разрушили три из четырех газопроводов Nord Stream, согласно источнику, непосредственно осведомленного об оперативном планировании”.

Журналист утверждает, что решение о подрыве газопровода принимал лично президент США Джо Байден, в операции также принимало участие ЦРУ. В Белом доме всю эту информацию отрицают, называя “ложью и выдумкой”.