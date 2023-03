Российская и украинская диаспора объединились для поддержки Украины

Общественная организация Russian America for Democracy in Russia объявила о создании коалиции российских и украинских организаций для представления проукраинских интересов в Конгрессе США.

“8-9 марта организаторы и активисты Russian America for Democracy in Russia из штатов Вашингтон, Вирджиния, Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк и Флорида примут участие в адвокационной кампании в Конгрессе США. Кампанию проводит одна из старейших организаций украинской диаспоры США Ukrainian Congress Committee of America и её подразделений в Вашингтоне Ukrainian National Information Service (UNIS).

С таким уровнем представительства от штатов участники продемократической и антивоенной диаспоры примут участие в адвокации в Конгрессе впервые в новейшей истории диаспоры. В рамках адвокации планируются встречи с офисами десятков членов Конгресса США,” – сообщил президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев.

Среди основных пунктов повестки “адвокационной кампании” Валуев перечисляет следующие: продолжение финансовой и военной помощи Украине, признание России страной-спонсором терроризма, усиление санкций против путинского режима, организация трибунала по расследованию военных преступлений путинских войск и помощь в привлечении к ответственности российских военных преступников.

Участники адвокации от Russian America for Democracy in Russia планируют “донести до членов Конгресса, что наши сторонники в российской диаспоре поддерживают повестку украинских организаторов и меры, способствующие скорейшей победе Украины”.