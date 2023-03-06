Мердок признал, что Fox солгала о фальсификации выборов, чем огорчил Дональда Трампа 

Председатель Fox Corporation, магнат Руперт Мердок дал показания в связи с иском о клевете, поданному против Fox News компанией Dominion Voting Systems на сумму 1,6 миллиарда долларов. В иске утверждается, что Fox, известная ярко выраженной протрамповской повесткой, сознательно ввела общественность в заблуждение относительно заявлений о мошенничестве на выборах 2020 года.

В своих показаниях Мердок признал, что ведущие Fox транслировали ложные заявления о выборах и предполагаемом мошенничестве на выборах. Также он признал, что руководство компании могло вмешаться и не транслировать такие передачи. Иными словами, он согласился с тем, что Fox открыто лжет своим зрителям.

Бывший президент Дональд Трамп был очень недоволен признанием и косвенно обвинил его в трусости.

“Так интересно наблюдать, как FoxNews освещает небольшую и без энтузиазма толпу из 139 человек на Статен-Айленде для ДеСантиса (губернатор Флориды, считается соперником Трампа, прим. Славянского Сакраменто), но держится как можно дальше от освещения тысяч людей, многие из которых не могут попасть на мероприятии Club 47 в Уэст-Палм-Бич, Флорида,” — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

“На президентских выборах 2020 года было так много случаев мошенничества и нарушений со стороны избирателей, что меня поражает, насколько слабо и неэффективно FoxNews показывает себя в судебном процессе против них,” — продолжил он в другом посте. “Они выглядят слишком напуганными и напуганными, чтобы раскрыть огромное количество уже обнаруженных фальсификаций на выборах и нарушений, и это действительно помогло бы им в судебном процессе. Вместо этого FoxNews хочет заставить замолчать своих ведущих и репортеров, из-за чего многие их зрители сбежали.”

Однако, несмотря на гнев Трампа в связи с признанием Мердока, сеть по-прежнему является самым верным проводником протрамповской пропаганды.