Маски можно больше не носить?

Недавно опубликованное исследование Cochrane ставит под сомнение эффективность масок N95 и респираторов P2 как эффективных средств защиты от инфекций COVID. Международная сеть исследователей в области здравоохранения рассмотрела 78 рандомизированных контролируемых исследований и пришла к выводу, что ношение масок практически не влияет на распространение гриппа, COVID или других респираторных заболеваний.

Согласно выводам Cochrane, частое мытье рук делает больше, чем маски, для предотвращения вирусных инфекций.

Однако некоторые эксперты говорят, что маски продолжают оставаться эффективным средством сдерживания распространения инфекции Covid-19. Другие эксперты утверждают, что вакцины являются лучшей профилактикой инфекции и что маски не нужны.

На еженедельном брифинге EMS 3 марта приглашенные спикеры на этой неделе обсудили этот непрекращающийся и спорный вопрос и дали советы по обеспечению безопасности детей в условиях продолжающегося кризиса в области здравоохранения. Все они согласились в том, что маски нужны пациентам с ослабленным иммунитетом, для которых маски обеспечивают дополнительный уровень защиты, и в том, что лучше вакцинацию и не носить маски.

Приглашенные специалисты также подчеркнули важность не терять доверия к чиновникам общественного здравоохранения, которые со временем меняют свои рекомендации, поскольку они работают, чтобы идти в ногу с последними научными исследованиями.

Профессор Медицинской школы Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер описал проблемы проведения исследований масок в первую очередь, будь то в среде здравоохранения или в обществе.

“Вы не можете постоянно следить за тем, как люди носят маски. Это, безусловно, то, что вы не можете сделать, и, конечно, (маски) нужно носить правильно,” — отметил он.

В то время как многие исследователи рассмотрели несколько физических мер для предотвращения заражения людей вирусом, обозреватели Cochrane ценили исследования, в которых сравнивали только три вводные: хирургические маски, респираторы N95/P2 и гигиену рук.

“Основываясь на результатах, они не были уверены, помогают ли маски замедлить распространение вирусов, но решили, что гигиена рук может помочь замедлить распространение респираторных вирусов,” — спояснил доктор Уильям Шаффнер.

Тем не менее, он также отметил, что в большинстве случаев ношение масок сопровождалось социальным дистанцированием, и “в некоторых сообществах мы были в изоляции, мы остались дома. “Итак, мы сделали все эти вещи более или менее одновременно. И трудно — на самом деле невозможно — определить, какая из мер повлияла сокращение Covid,” – сказал он.

Что касается собственного совета, Шаффнер подчеркнул, что “маски — это не волшебство”. Но он сказал, что люди из групп высокого риска могут снова начать носить их в следующем сезоне гриппа.

“Они (маски) предлагают еще один уровень защиты, чтобы защитить меня, очень уязвимого человека, от заражения от других,” – сказал он.

“Я не думаю, что мы можем больше навязывать населению обязательное ношение масок,” — сказала доктор Моника Ганди, профессор медицины и заместитель начальника отдела ВИЧ, инфекционных заболеваний и глобальной медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Доктор Моника Ганди отметила исследование масок в Дании, где в то время не действовал мандат, и два других исследования в Бангладеш и Гвинее-Бисау, где маски носили целыми деревенями. Исследование показало, что «ношение масок было очень малоэффективным».

Во время всплеска Дельты округ Ориндж не ввел требование на ношение масок, но соседний округ Лос-Анджелес сделал это. “И не было никакой разницы в уровне передачи или смертности. Очень важно, что уровень вакцинации имел большое значение,” — пояснила доктор Ганди.

По ее словам, самое важное, что люди могут сделать во время пандемии, — это пройти вакцинацию.

“Я думаю, что мы должны оставить выбор для носить и ли не носить маски,” – убеждена доктор Ганди.

Недавно опубликованная книга Ганди “Endemic” посвящена политизации политики общественного здравоохранения. Она сказала, что закрытие школ во время пандемии COVID было политически мотивированным решением и “нехорошо для детей в голубых штатах, потому что красные штаты оставили свои школы открытыми”.

Доктор Мина Хаким, педиатр Южно-центрального семейного центра здоровья в Лос-Анджелесе, высказал аналогичное мнение о масках «в окопах»: “Результаты исследования показали, что хирургические маски, маски N95, не влияют на передачу Covid или гриппа.”

«Маска — это маленькая часть гораздо большего щита, который у нас есть против COVID. Я бы использовал большую часть щита, то есть вакцину, и не рекомендовала бы маски для населения в целом,” — поделился доктор Хаким. Подобно докторам Шаффнеру и Ганди, он рекомендовал маски уязвимым группам населения.

Он сказал, что в Кокрейновском обзоре было рассмотрено несколько исследований, специально предназначенных для детей, и эти результаты были еще более определенными.

“Дети хуже всего носят вещи. Вам повезет, если у вас будет ребенок в штанах в конце дня, не говоря уже о маске, которая увеличивает влажность, затрудняет дыхание и просто в целом неудобна,” — сказал доктор Хаким.

“Они постоянно прикасаются к вещам, вытирают нос, снимают маску, чтобы есть и пить. Они делятся карандашами и ручками, которые были во рту у других детей,” – пояснил он.

“Если бы мы могли обеспечить масками именно тех людей из группы высокого риска, я думаю, это могло бы повысить доверие, потому что мы не навязываем им маски, а делаем их доступными, чтобы люди чувствовали себя более комфортно и были уверены, что это хорошо,” — продолжил доктор Хаким.

Все три докладчика согласились с тем, что, поскольку исследования, подобные Cochrane отчету, раскрывают новые данные об эффективности профилактической помощи, они не должны уменьшать доверие общества.

“Одна из самых сложных вещей для понимания широкой публикой заключается в том, что мы дадим вам наш лучший совет сегодня, но если мы узнаем что-то сегодня вечером, нам, возможно, придется изменить этот совет завтра, и что это непрерывный процесс,” — заявил доктор Шаффнер.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com