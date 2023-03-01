Ветеран американской армии погиб на войне в Украине

28-летний Эндрю Петерс, ветеран американской армии из Маршфилда, Висконсин, вступил в ряды Международного легиона защиты Украины в ноябре 2022 года, погиб в бою 16 февраля, сообщает WSAW-TV. В 2014 году он служил в Афганистане.

Согласно CNN, представитель Госдепартамента США сообщил, что “Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь”.

Отец Эндрю, Джон Петерс, сказал, что его сын владел несколькими языками, включая русский, украинский и французский.

В своем электронном письме, отправленном Wisconsin Public Radio, отец ветерана говорит, что “У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что нет. Он чувствовал необходимость использовать свои прежние боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу сражаться и освобождать свою страну. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой.”