Дата подачи налоговых деклараций перенесена на 16 октября 

Это касается налогоплательщиков, проживающих в пострадавших от стихийных бедствий районах, и только федеральных налогов.

24 февраля IRS объявила, что налогоплательщики в районах стихийных бедствий в большей части Калифорнии теперь могут подать федеральные налоговые декларации физических и юридических лиц и произвести налоговые платежи до 16 октября 2023 года. Ранее срок был перенесен на 15 мая.

К пострадавшим от сильных зимних штормов, наводнений и селей округам, жители и бизнесы которых имеют право на налоговые льготы, относятся: Аламеда, Колуса, Контра-Коста, Эльдорадо, Фресно, Гленн, Гумбольдт, Кингс, Лейк, Лос-Анджелес, Мадера, Марин, Марипоса, Мендосино, Мерсед, Моно, Монтерей, Напа, Оранж, Плейсер, Риверсайд, Сакраменто , Сан-Бенито, Сан-Бернардино, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Хоакин, Сан-Луис-Обиспо, Сан-Матео, Санта-Барбара, Санта-Клара, Санта-Крус, Солано, Сонома, Станислаус, Саттер, Техама, Туларе, Вентура, Йоло и Юба.

Налогоплательщикам в пострадавших районах не нужно подавать какие-либо документы на продление, и не нужно звонить в IRS, чтобы претендовать на продление срока. IRS автоматически предоставляет освобождение по заполнению деклараций и от штрафных санкций любому налогоплательщику, зарегистрированному в Налоговом управлении США по адресу, расположенному в зоне бедствия. Таким образом, налогоплательщикам не нужно обращаться в агентство, чтобы получить эту льготу.

The California Franchise Tax Board дал отсрочку по подаче налоговых деклараций до 15 мая, после продления даты по федеральным налогам со стороны IRS, калифорнийская налоговая больше не объявляла о новом продлении сроков. Также она еще не сообщила, примет ли она новую дату 16 октября для уплаты подоходного штатного налога. И тут начинается самое интересное – декларации о подоходном налоге штата начинаются с федеральной налоговой декларации, а затем вносятся некоторые коррективы с учетом различий между налоговым законодательством штата и федеральным налоговым законодательством. Поэтому необходимо продолжать следить за информацией The California Franchise Tax Board по отсрочкам даты подачи деклараций.

В стандартной ситуации люди, которые не могут подать федеральную налоговую декларацию до 15 апреля, должны подать заявку на продление, что дает им возможность подать налоговую декларацию без штрафа до 15 октября. Тем не менее, все равно нужно выплатить любую сумму до 15 апреля, чтобы избежать возможных штрафов за неуплату.