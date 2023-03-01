Исследование: за большинством фейков о вакцинах в социальных сетях стоят 12 реальных людей.

“Всего двенадцать противников прививок несут ответственность за почти две трети антипрививочного контента, циркулирующего на платформах социальных сетей. Этот новый анализ контента, опубликованного или распространенного в социальных сетях более 812 000 раз в период с февраля по март, раскрывает, как небольшая группа решительных противников вакцинации несет ответственность за приливную волну дезинформации,” – говорится в исследовании, опубликованным Center for Countering Digital Hate в марте 2021 года.

“Facebook, Google и Twitter разработали политику предотвращения распространения дезинформации о вакцинах; однако ни одна из них не смогла удовлетворительным образом обеспечить соблюдение этой политики. Все они были особенно неэффективны в удалении вредоносной и опасной дезинформации о вакцинах против коронавируса. Кроме того, все они не смогли удалить учетные записи известных антипрививочников, которые неоднократно нарушали их условия обслуживания,” – утверждается в отчете.

После публикации отчета Facebook заявил, что закрыл несколько учетных записей этих 12 человек.

Итак, дюжина антиваксеров, людей, которые оказались чрезвычайно влиятельными и плодовитыми в создании антивакцинного контента в соцсетях:

1. Joseph Mercola

2. Robert F. Kennedy, Jr.

3. Ty and Charlene Bollinger

4. Sherri Tenpenny

5. Rizza Islam

6. Rashid Buttar

7. Erin Elizabeth

8. Sayer Ji

9. Kelly Brogan

10. Christiane Northrup

11. Ben Tapper

12. Kevin Jenkins

Анализ более 812 000 сообщений, извлеченных из Facebook и Twitter в период с 1 февраля по 16 марта 2021 года, показывает, что 65% антипрививочного контента в соцсетях относится к этой дюжине.

Утверждения “Дюжины дезинформаторов” варьируются от «отрицания существования COVID, утверждения, что лекарства с недосказанной эффективностью являются способом решить проблему COVID, а не вакцинация, осуждения вакцин и осуждения врачей как продажных или мотивированных другими факторами, когда они рекомендуют вакцины”.

По словам Имрана Ахмеда, главного исполнительного директора Center for Countering Digital Hate, “большинство из двенадцати годами [до пандемии COVID-19, прим. Славянского Сакраменто] распространяли научно опровергнутые медицинские заявления и заговоры”.