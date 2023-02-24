Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам за изнасилование россиянки

Суд в Лос-Анджелесе приговорил 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании русской модели, чье настоящее имя скрыто и в судебном процессе она проходила под общим именем Джейн Доу, и актрисы в 2013 году; в общей сложности ему грозило до 24 лет заключения по новому обвинению. Как пишет пресса, в этот раз жертвой стала модель из России.

Харви Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления, ему остается отсидеть 36 лет с учетом трех лет, которые он уже провел за решеткой. Если Вайнштейн доживет до конца своего срока, который ему предстоит отбывать в калифорнийской тюрьме, его освободят в возрасте 107 лет.

“Я никогда не насиловал и не подвергал сексуальному насилию Джейн Доу 1. Я никогда не знал эту женщину, и факт в том, что она не знает меня,” – заявил он в суде. “Пожалуйста, не приговаривайте меня к пожизненному заключению. Я этого не заслуживаю.”

“Невероятно быть осужденным за преступление, за которое я даже не присутствовал. Я невиновен. Я никогда никого не насиловал и не оскорблял,” — заявил Вайнштейн после вынесения приговора.

Всего в рамках этого дела рассматривались обвинения со стороны четырех женщин, среди которых – жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсом Дженифер Сибел Ньюсом.

Адвокаты Вайнштейна доказывали, что женщины добровольно соглашались на секс с влиятельным кинопродюсером, также они утверждали, что их клиент стал жертвой несправедливого судебного разбирательства.