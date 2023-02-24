Американские города разрывают побратимские связи с российскими

Накануне годовщины вступления российских войск в Украину, мэр техасского города Хьюстон объявил о разрыве побратимских отношений с Тюменью.

«С глубокой грустью мы отмечаем год с тех пор, как Россия вторглась в Украину, нарушив наши самые сокровенные убеждения о суверенитете, стабильности и безопасности. Мы скорбим о гибели тысяч людей и перемещении миллионов невинных людей, чьи жизни были разорваны на части. За последний год хьюстонцы объединились, чтобы поддержать Украину, жертвуя время, деньги, медикаменты и предметы первой необходимости для нуждающихся. Как мэр, я благодарю вас всех за вашу щедрость. Как мы видели, мы собираемся вместе во времена кризиса, и мы объединились, чтобы поддержать Украину, – сказал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

По словам Тернера, Хьюстон — город, основанный на международных отношениях на национальном и городском уровнях.

“Мы твердо верим в городскую дипломатию и в исключительную важность поддержания отношений и диалога во время кризиса. В трудные времена город соединяется с городом и люди – с людьми, дипломатия иногда может быть единственной возможностью для обмена. С этой целью в Хьюстоне располагается более чем 90 иностранных консульств, в том числе из Украины и России и других 19 городов-побратимов, которые помогают создавать и поддерживать возможности для глобального диалога, – продолжает Сильвестр Тернер. – Однако в сегодняшней России диалог стал почти невозможным. Россия заблокировала доступ людей к социальным сетям и глобальным новостным агентствам, подавила протесты и любые формы недовольства, а также криминализировала общественное сопротивление войне. Понятно, что мы потеряли способность к открытому диалогу, поэтому я принял решение приостановить наши отношения с Тюменью и наше давнее партнерское соглашение с Москвой до возобновления свободного и открытого диалога”.

Впрочем, мэр техасского города не оставляет надежды на будущее сотрудничество с российским правительством:

“Я с нетерпением жду того дня, когда мы снова сможем вести продуктивные диалоги, соединяющие наши города по всему миру, и наши сердца будут по-прежнему обращены к украинскому народу».

Подобные действия последовали со стороны других американских городов. Так, администрация Оклахома-Сити также разорвала дружеские связи с российским городом Ульяновск, а Чикаго – с Москвой.

Как сообщалось ранее, власти Оклахомы позволили украинским военным тренироваться на местной военном базе. Впрочем, этому воспротивился один из местных законодателей.