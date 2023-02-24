Холодный зимний шторм принес ветер, дождь и снегопады по всей Калифорнии

В ночь на пятницу сильный и холодный шторм обрушился на Калифорнию, принеся сильные ветры, дожди и даже снегопады в регионах, где их не бывает – от Лос-Анджелес до гор Сьерра-Невада, Калифорния в пятницу переживала странную зимнюю погоду из-за сильного шторма, который пронесся через западное побережье. Сто тысяч жителей остались без электричества, некоторые шоссе оказались перекрыты.

В некоторых горах недалеко от Лос-Анджелеса может выпасть до 5 футов снега, это может привести к плохой видимости на дорогах и, по словам синоптиков, повышаются риск схода лавин. Даже на холмах, окружающих знаменитую надпись Hollywood в Лос-Анджелесе, в пятницу были слабые следы снега. Служба погоды в Сан-Диего выпустила первое в истории предупреждение о метели в горных районов.

В северной Калифорнии было перекрыто 80 шоссе, сейчас оно открыто для пассажирских перевозок через Доннер-Саммит, обязательно нужно иметь цепи на колесах. Коммерческим транспортным средствам, в том числе крупногабаритным, запрещен проезд через горный перевал из-за снега и проблем с видимостью. На 50 шоссе также цепи обязательны. Участки шоссе 89, 108, 120 и 172 закрыты на зиму.

В Бэй Эрии было закрыто шоссе 17, которое ведет через горы Санта-Круз в обе стороны из-за оборванных проводов, упавших деревьев и снега, во второй половине дня его расчистили и открыли для автомобилей.

Жители Района Залива увидели (некоторые впервые) снег на горе Гамильтон, находящейся в округе Санта-Клара; на горе Мишн Пик, расположенной к востоку от Фримонта; на горе Маунт Дьябло, расположенной в Восточно части Района Залива; в Долине Напа – виноградники в Калистоге были покрыты снегом. Жители Сан-Франциско также находятся в ожидании снега, старожилы вспоминают, что снег выпадал в городе в 1962 и в 1976 гг.

Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям направило бригады и оборудование для борьбы с наводнениями в шесть округов Калифорнии в связи с сильным зимним штормом, при этом большая часть помощи сосредоточена в наиболее пострадавшей Южной Калифорнии.