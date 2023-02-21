Число американцев, поддерживающих Украину, сокращается

Американцы считают, что санкции против России не должны вредить американской экономике, пишет VOA.

Согласно опросу, опубликованному накануне первой годовщины российского вторжения в Украину, большинство американцев выступают за поставки оружия Украине и оказание прямой экономической помощи Киеву, однако уровень такой поддержки сократился.

Новый опрос Центра исследований общественного мнения при Университете Чикаго (NORC) и агентства Associated Press сравнивает данные, полученные в конце января, с результатами аналогичного опроса, проведенного в марте прошлого года.

Около половины, 48% опрошенных, выступили за отправку американского оружия Украине. Против этого высказались 29%, еще 22% не дали определенного ответа.

При этом в марте прошлого года, вскоре после начала войны, 60% взрослых американцев поддерживали отправку оружия Украине. Наибольший сдвиг общественного мнения произошел в отношении к санкциям против России. Об этом в интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказал вице-президент Центра исследований общественного мнения Вадим Волос.

Вадим Волос, вице-президент NORC: Если позиция раньше была «мы за жесткие санкции, даже если это наносит ущерб американской экономике», то сейчас главное – это все таки не навредить американской экономике, даже если это будет означать менее эффективные санкции. То есть, баланс между отношением к санкциям и негативным эффектом на американскую экономику поменялся.

По другим более конкретным вопросам, включая передачу Украине вооружений и передачу материальных средств, прямую финансовую поддержку украинскому правительству, мы видим, что поддержка этих конкретных мер уменьшилась по сравнению с прошлым годом, и даже, скажем, по приему украинских беженцев тоже поддержка уменьшилась.

Не уменьшилась то, что все-таки американцы считают, что США должны играть по крайней мере какую-то роль (в разрешении российско-украинского конфликта – МГ) и только четверть опрошенных считает, что Америка вообще не должна играть никакой роли, и это вообще не наше дело, не наш конфликт.

Вот эта история не поменялась. Также мало поменялось по сравнению с прошлым годом, насколько хорошо президент Байден разруливает эту ситуацию, этот конфликт. Опять же тут такое прохладное к этому отношение, но нет полного осуждения, то есть, отношение примерно как рейтинги самого Байдена в целом по внутренней политике. По его деятельности в целом на посту президента примерно 40% оценивают, как «хорошо», и 55%, что плохо. Примерно то же самое и по Украине.