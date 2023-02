Как сделать общественный транспорт безопасным для населения?

Общественные опасения по поводу использования общественного транспорта резко возросли за последние 2 года, поскольку сообщения о случайных нападениях на пассажиров, а иногда и со смертельным исходом, попали на первые полосы газет. Улицы, прилегающие к остановкам общественного транспорта, также не остаются безопасными.

Женщины, пожилые люди, цветные люди, а также члены сообществ с ограниченными возможностями и ЛГБТК + несоразмерно чаще становятся объектами таких нападений и часто не находят помощи, когда сообщают о таких инцидентах в местные правоохранительные органы.

На специальном брифинге EMS, прошедшем 17 февраля, приглашенные спикеры, среди которых был Сенатор штата Калифорния Дэвид Мин, автор законопроекта (SB) 434, «Общественный транспорт для всех: повышение безопасности и увеличение числа пассажиров»), обсудили новое законодательство, касающееся безопасности общественного транспорта и улиц, политику обеспечения безопасности на общественном транспорте и уже существующие инициативы на уровне. Одна жертва поделилась своей историей нападения в нью-йоркском метро.

Всплеск преступлений на почве ненависти, растущее число бездомных и психически больных, а также недоверие к правоохранительным органам привели к более небезопасным условиям в общественном транспорте.

Люди не хотят ездить на общественном транспорте, опасаясь нападений, – одно из таких пережила Эстер Ли, 1 год, американка корейского происхождения, в нью-йоркском метро 21 октября 2021 года. Ее оскорбляли, плевали и называли «гребаным разносчиком». Она смогла заснять 57 секунд этого происшествия на камеру мобильного телефона. Однако, никто из проходящих мимо людей не пришел ей на помощь, в итоге она была вынуждена выйти и взять машину.

Эстер Ли сообщил об инциденте в отдел по расследованию преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке, но заместитель инспектора Джессика Кори сказала ей, что она обострила ситуацию, снимая видео, и, поскольку мужчина не использовал азиатское оскорбление, доказательств преступления на почве ненависти нет. Однако два месяца спустя группа гражданского контроля увидела видео и назвала дело Эстер Ли преступлением на почве ненависти, потом история появилась в местных новостях.

“Если случаи, подобные моему, не были названы как преступления на почве ненависти, это означало, что многие другие подобные инциденты были неправильно обозначены и отклонены,” — сказала Эстер.

Питер Керре основал Safe Walks NYC в январе 2021 года. Он создал страницу в Instagram, настроив программу волонтеров, которые могут сопровождать людей на остановки общественного транспорта в Бруклине и обратно. В мае 2021 года Safe Walks расширилось и охватывает Манхэттен ниже 59-й улицы.

“Сообщества стремились к решениям общественной безопасности, Safe Walks NYC очень помогло особенно цветным женщинам, многие из которых сообщили о негативном опыте взаимодействия с полицейским управлением Нью-Йорка, —отметил Питер Керре.

Керре рассказал, что в большинстве случаев жертвы были одни. “Не только в метро, но и пешком из метро или в любом другом месте города,” — сказал он.

“Поэтому просто наличие дополнительного человека с вами будет иметь очень большое значение,” – отметил Питер Керри, пояснив, что если люди чувствуют себя небезопасно, волонтер может поехать с ними в метро.

Однако, по словам Питера, это не решило «массовое пересечение кризисов», лежащих в основе проблемы и постоянно присутствующих в нью-йоркском метро.

Первый из них: все преступления на почве ненависти, в основном направленные против сообщества американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана (AAPI). Второй – все психически больные люди на улице. Третий – все бездомные, попавшие в кризис из-за безработицы и финансовых трудностей, и четвёртый – подрыв доверия между правоохранительными органами и обществом.

“Они заполонили нью-йоркское метро массовым присутствием полиции, увеличили количество камер наблюдения и извлекли бездомных и больных людей из системы общественного транспорта, но не было никаких указаний на то, что с ними делается. Много раз они возвращаются обратно в метро,” – заявил Питер Керри.

Сбор данных о количестве пассажиров, этнической принадлежности и поле помог бы определить проблему, но пока власти Нью-Йорка не сделали этого, в отличие от Калифорнии.

“Законопроект 434 требует, чтобы 10 крупнейших систем общественного транспорта Калифорнии собирали данные о своих пассажирах, касающихся проблем домогательств и неудобного поведения,” — заявил сенатор штата Калифорния Дэвид Мин. Мин, единственный американец-кореец в Сенате Калифорнии, является вице-председателем Законодательного собрания жителей Азии и островов Тихого океана (API) Калифорнии.

Дэвид Мин – автор законопроекта “Общественный транспорт для всех: повышение безопасности и увеличение пассажиропотока” и представил его в Сенате штата 13 февраля. Бывший профессор права, специализирующийся на банковской и жилищной политике, Мин шесть раз выступал перед Конгрессом по этим вопросам.

“В академических кругах есть поговорка, что множество случаев — это данные, поэтому нам нужны достоверные данные на данном этапе, если мы хотим разработать решения. Это даст право голоса миллионам транзитных пассажиров по всему штату Калифорния,” — сказал он.

“Как только у нас будут эти данные, мы сможем приступить к разработке решений,” — сказал Мин.

Дженис Ли, председатель совета директоров системы скоростного транспорта Bay Area (BART). Ее дневная работа связана с китайской организацией Affirmative Action, базирующейся в Сан-Франциско, которая более 50 лет возглавляет борьбу за гражданские права американцев азиатского происхождения.

Дженис Ли сказала, что пассажиры BART до COVID совершали 430 000 поездок в среднем в будний день и составляли 70% операционных расходов Bart, или около 1 миллиарда долларов в год. Но во время карантина пассажиропоток упал до 4% и с тех пор восстановился до 40% в от того, что было раньше.

“Мы не сможем работать, если не сможем найти новые источники дохода,” — говорит Ли.

По ее словам, образ среднестатистического пассажира BART изменился: две трети небелые, одна треть живет в семьях с доходом менее $50 000, а 44% не владеют автомобилями. Для работающих бедных жителей района залива BART является важным видом транспорта.

“BART знает, что для того, чтобы вернуть пассажиров, мы должны продолжать уделять первостепенное внимание безопасности. Я горжусь многими новыми инициативами, которые мы запустили за последние три года, включая нашу программу амбассадоров BART, уборщиц, лифтеров и специалистов по кризисному вмешательству,” — рассказала Дженис Ли.

По ее словам, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, необходимо разместить больше персонала BART на наших станциях, на наших платформах и ездить на поездах по всей нашей системе из 50 станций, охватывающей пять округов Bay Area.

У BART есть две новые инициативы — Not One More Girl, молодежная кампания по борьбе с гендерными домогательствами и насилием в BART, и Let’s Talk About Us, художественная кампания, призванная привлечь внимание к домашнему насилию в сообществах AAPI.

“Эти кампании — творческий и увлекательный способ для наших пассажиров узнать, что они могут сделать, если они станут свидетелями происходящих ситуаций, и ресурсы, если они сами являются жертвами,” — поделилась Дженис Ли.

Преступность в поездах BART снизилась до 7,45 преступлений на 1 миллион поездок. В прошлом году на 24th St. Mission было совершено два убийства. “Оба раза это были конфликты, которые произошли по соседству на уровне улицы, когда жертвы в конечном итоге скрылись в нашей подземной системе,” — рассказала она.

По словам Дженис Ли, нужно больше общественных ресурсов для решения проблем бездомности, наркомании и кризисов психического здоровья и обеспечения безопасности в общественном транспорте.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com