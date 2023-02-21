В США семья и друзья на поминальной службе почтили память волонтера, бывшего военнослужащего морской пехоты США, 33-летнего американца Пита Рида, погибшего в результате атаки россиян в Украине 2 февраля, когда оказывал помощь раненой женщине в Бахмуте Донецкой области.

Последние секунды жизни Пита Рида в Украине случайно снял на телефон его товарищ, эстонский волонтер из Frontline Medics Эрко Лайдинен, который был рядом с Питом в момент атаки. Эстонец чудом спасся, еще двое норвежских медиков получили ранения. Они уверены, что россияне целенаправленно, а не случайно обстреляли команду волонтеров-медиков. После анализа видео, предоставленного Лайдиненом, к такому же выводу пришли и журналисты издания New York Times, сообщает VOA.

Свидетель событий в Бахмуте, волонтер из Эстонии Эрко Лайдинен рассказал Украинской службе Голоса Америки о работе иностранных волонтеров в Украине, последнем дне жизни и мечте Пита Рида, а также о том, почему гражданский украинец из Бахмута чувствует себя виноватым в гибели американца, смерть которого на совести россиян.

“У нас был обычный “больничный день” в Бахмуте, мы с нашей командой, Саймоном и Сандером (норвежские волонтеры Сандер Сёрсвен Трельвик и Саймон Джонсен, – ред.), проверяли различные бомбоубежища, состояние здоровья людей, некоторые пациенты нуждались в витаминах, обезвоживание было большим проблемой, – рассказал свидетель смерти американца. – В одном из укрытий мы встретили Пита, ведь он работал в международной организации, которая также оказывает медицинскую помощь гражданским и гуманитарную помощь. Мы просто вели непринужденный дружеский разговор о планах, и вдруг остановилась военная машина. Выбежал военный и позвал медиков, сказал, что, вероятно, после российской атаки есть несколько раненых гражданских. Он не уточнил, сколько раненых и что произошло, поэтому мы с Питом решили, что поедем двумя автомобилями, двумя группами: Пит со своей командой и мы со своей. Перед нами ехал еще один автомобиль, в котором было несколько человек из команды Пита, кажется, переводчик, еще один медик и водитель”.

Волонтеры начали двигаться колоннами, соблюдая безопасное расстояние. Они приехали на место происшествия, это было большое пространство на дороге, через которое просматривались восточные районы Бахмута, где сейчас идут бои. Там “работали” русские группы.

“Пот ехал передо мной и остановился у пострадавшей, раненой женщины. На заснеженном асфальте были следы, кто-то оттащил эту женщину, чтобы укрыть. Пот и его команда вышли из машины и пошли проверить состояние потерпевшей, мы остановили нашу машину немного дальше, я остался, потому что хотел перепарковаться. После того как Пит и Саймон вышли из машин, я проехал всего две-три секунды, и произошел взрыв, я хотел сделать фото, но случайно включил камеру, и она начала снимать. Вот почему я имею эту запись, – продолжает эстонский волонтер, – погда машина Пита взорвалась, а она была очень близка к ребятам, я подумал, что они все мертвы. И это были, пожалуй, самые плохие две-три секунды в моей жизни. Дверь моего автомобиля разорвала взрывом, у меня возникли проблемы с дыханием из-за ударной волны и я выкатился на асфальт, просто смотрел на машину и дым, и не видел там никого. Потом я отбежал, потому что подумал, что моя машина будет следующей целью, ведь удар по авто Пита был таким прямым, настолько прицельным, что вы просто знаете: кто-то смотрит прямо на вас”.

В итоге волонтеры спаслись, однако Пит был обнаружен мертвым на месте происшествия.