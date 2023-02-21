В апреле украинские беженцы могут лишиться легального статуса в США

Начиная с первых месяцев после вторжения России в Украину, десятки тысяч украинцев с семьями приехали в США в основном через Мексику. Однако, им грозит риск потери своего легального статуса, потому что они въехали в США в короткий промежуток времени, в течение которого у правительства США не было плана их приема, сообщает WSJ.

Резкий наплыв иммигрантов из Украины заставила администрацию президента Байдена разработать несколько иммиграционных программ, чтобы предоставить им статус. Но среди них есть пробел, пишет WSJ – “примерно 10-дневный период в апреле прошлого года, в течение которого украинцам дали один год жизни в США. Эта отсрочка скоро закончится, и правительство США не объявило о планах ее продления.”

Те, кто прибыл на границу до 11 апреля 2022 года, попали под дополнительную гуманитарную программу Temporary Protected Status, которая предлагает защиту, аналогичной humanitarian parole. Позже, 21 апреля, администрация объявила о новой программе под названием Uniting for Ukraine (U4U), которая позволяет украинцам легально въехать в США и оставаться здесь в течение двух лет, пока у них есть спонсор из США.

Период с 11 по 20 апреля является пробелом, и те, кто пересек границу с США в этом промежутке (по оценкам иммиграционных юристов и адвокатов, может достигать 10 000 человек) рискуют остаться за бортом. И, как привходит мнение юристов WSJ, все знают об этой проблеме и никто не знает, что будет дальше.

Для украинских беженцев это означает, что их работа, срок действия водительских прав, наличие необходимых документов для съема жилья, учеба детей и другие важные повседневные аспекты будут под вопросом.

С осени риск потери своего статуса может коснуться также афганцев, венесуэльцев, кубинцев, никарагуанцев и гаитян.

Как сообщает WSJ, республиканцы напрямую не оспаривали политику, позволяющую украинцам временно переселяться в США, однако группа штатов во главе с Республиканской партией подала в суд, чтобы закрыть программу для венесуэльцев, кубинцев, никарагуанцев и гаитян. Тем не менее миграционные адвокаты адвокаты не ожидают, что украинцам грозит неизбежный риск депортации.

Один из немногих способов, с помощью которого украинцы могут остаться в США на постоянной основе — это подать заявление на получение убежища, но тогда нельзя будет возвращаться в Украину. “Вопрос о том, смогут ли украинцы, спасающиеся от войны, вообще претендовать на убежище, является горячо обсуждаемым вопросом среди иммиграционных юристов, поскольку этот процесс призван обеспечить защиту людей, столкнувшихся с преследованием в связи с уникальными обстоятельствами,” – пишет WSJ.

WSJ приводит слова иммиграционного адвоката из Чикаго, родом из Киева – “подавляющее большинство украинцев находятся здесь временно”. По мнению юристов иммиграционной службы, правительство может решить проблему украинцев – либо продлив их humanitarian parole, либо повторно выдав Temporary Protected Status всем, кто переселился сюда в прошлом году.