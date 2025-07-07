В Украине раскрыта масштабная схема мошенничества, в результате которой американский инвестор потерял $20 млн.

По данным следствия, владельцы группы компаний, занимающихся перевалкой зерна в Одесском порту, оформили кредит, предоставив в залог якобы имеющееся зерно. Документы о наличии продукции, её объёмах и характеристиках были подделаны.

Когда наступил срок возврата кредита, фигуранты инсценировали порчу залогового зерна и перевели средства за его якобы утилизацию, однако фактически продукция отсутствовала.

Обыски прошли в офисах и зерновых терминалах в шести регионах Украины, включая Киев и Одессу. Экспертизы подтвердили, что залог был фиктивным.

Одного из организаторов арестовали с залогом 557 млн грн, двое иностранцев объявлены в розыск.

Расследование продолжается.