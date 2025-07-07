В США экстрадирован участник международной киберпреступной группировки

В рамках международного правового сотрудничества Офис Генерального прокурора Украины обеспечил экстрадицию в Соединённые Штаты Америки участника организованной преступной группы, причастного к распространению программы-вымогателя Ryuk.

По данным следствия, члены этой группировки совершили более 2400 кибератак в различных странах мира с целью вымогательства выкупа за восстановление доступа к зашифрованным данным. Общая сумма полученных ими выплат превышает 100 миллионов долларов США.

Благодаря скоординированной работе украинских правоохранителей, иностранец был задержан в Киеве в апреле 2025 года по запросу США. Имя подозреваемого не сообщается.

Решением Соломенского районного суда Киева в отношении задержанного был применён экстрадиционный арест.

После завершения всех необходимых процедур и вступления в силу решения о выдаче, 18 июня 2025 года он был передан американской стороне.