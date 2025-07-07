В Украине задержан гражданин США, который более 30 лет скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей

В Киевской области задержан 66-летний гражданин США, находившийся в международном розыске с 1992 года.

По данным американских правоохранительных органов, задержанный, занимая должность директора детского сада в округе Пима (штат Аризона), в период с 1984 по 1991 год совершил серию сексуальных преступлений в отношении четырёх детей в возрасте от 4 до 9 лет. До вынесения приговора Верховным судом штата Аризона он покинул территорию США и долгие годы скрывался, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Установить его местонахождение удалось благодаря анализу цифровых следов и данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными личными данными в частном доме в Киевской области.

После установления его личности правоохранители провели обыск и задержали его по месту фактического проживания.

В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего рассмотрения вопроса об экстрадиции. По информации компетентных органов США, задержанному предъявлено обвинение по 15 пунктам уголовного законодательства.

Как удалось установить «Славянскому Сакраменто», отделение ФБР в Аризоне подтвердило эту информацию.