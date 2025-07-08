Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок вооружения Украине. В пятницу он провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, после которого подтвердил решение о передаче Украине новых партий оружия.

По словам Трампа, США направят «прежде всего оборонительное вооружение», чтобы помочь Украине защититься от российских атак.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны это сделать. Украина должна иметь возможность защитить себя. Сейчас по ней наносятся очень мощные удары. Нам придётся отправить больше оружия, прежде всего оборонительного», — заявил Трамп журналистам перед ужином с Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Позднее заявление об этом сделал и Пентагон. Представитель Минобороны США Шон Парнелл отметил:

«По поручению президента Трампа Министерство обороны направляет Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением боевых действий».

Ранее решение Вашингтона приостановить часть поставок вызвало обеспокоенность в Киеве и критику со стороны демократов и ряда республиканцев.

На фоне этого Россия в ночь на пятницу нанесла по Украине очередной массированный удар — выпустила четыре ракеты и 54 дрона. В Николаевской области повреждены два дачных дома, есть пострадавший.