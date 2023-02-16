Российский бизнесмен признан виновным в сговоре с целью взлома компьютеров на $90 млн

14 февраля федеральный суд присяжных в Бостоне признал российского бизнесмена виновным в причастности к сложной схеме, в результате которой было получено 90 миллионов долларов за счет сделок с ценными бумагами на основе закрытой информации, украденной из компьютерных сетей США, сообщает Департамент юстиции.

Москвич Владислав Клюшин, 42 года, был осужден после 10-дневного суда присяжных за сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами. Приговор будет вынесен 4 мая 2023 года. Клюшин был арестован в Сионе, Швейцария, в марте 2021 года и экстрадирован в США в декабре 2021 года для предъявления федеральных обвинений.

Клюшину было предъявлено обвинение вместе с двумя российскими сообщниками: Иваном Ермаковым и Николаем Румянцевым. Двое других, Михаил Владимирович Ирзак и Игорь Сергеевич Сладков, были обвинены в отдельном обвинительном заключении. Все четверо сообщников остаются на свободе.

Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в М-13, московской компании информационных технологий, которой владеет Клюшин. M-13 предлагала услуги, которые ищут уязвимости в компьютерной системе, которые можно использовать, с помощью методов взлома якобы в защитных целях. На сайте М-13 указано, что «ИТ-решения» компании использовались «Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами и др.

Согласно судебным документам, по крайней мере в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года Клюшин, Ермаков, Ирзак, Сладков и Румянцев вступили в сговор с целью использования информации об украденных доходах для торговли ценными бумагами компаний, которые публично торгуются на национальных фондовых биржах США, в том числе NASDAQ и NYSE до публичных объявлений о прибылях и убытках. Используя вредоносные хакерские методы, Клюшин и его сообщники получили инсайдерскую информацию, взломав компьютерные сети двух агентов по регистрации в США, которые публичные компании использовали для подачи квартальных и годовых отчетов через Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

В общей сложности Клюшин и его сообщники заработали около 100 миллионов долларов на торговле прибылью из примерно 9 миллионов долларов на инвестициях с использованием инсайдерской информации.

Обвиняемому грозит максимальное наказание за все нарушения в виде, суммарно, 30 лет лишения свободы, три года условно-досрочного освобождения и штраф в размере 2750 000 долларов США или двукратный размер валовой прибыли или убытков.

Обвинение в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами предусматривает наказание срок до пяти лет, освобождение под надзором до трех лет и штраф в размере 250 000 долларов США или в двойном размере валовой прибыли или убытков.

Каждое из обвинений также предусматривает реституцию и конфискацию в случае осуждения.